Co nového Apple představí? Dočkáme se ještě v říjnu, největší sláva bude příští rok

Apple bude mít v příštích měsících napilno – podle všeho se chystá představit téměř 10 produktů. Nemělo by jít o žádné překvapení, jde o výroční aktualizace oblíbených produktů, jako je MacBook Air, iPad nebo iPhone SE. Se svým odhadem se podělil v newsletteru Power On Mark Gurman z agentury Bloomberg.

Gurman otevírá zajímavé téma, a sice že Apple se možná tak trochu vzdaluje od svého tradičního každoročního představování hardwarových i softwarových novinek. Co je na tom zajímavé: Gurman se domnívá, že posun může být na obě strany – Apple může některé produkty odhalovat s větším odstupem, ale také naopak rychleji a dřív, než tomu bylo doposud.

„Apple má v současnosti širší nabídku produktů, včetně několika iPhonů, iPadů, Maců a sluchátek AirPods. Aktualizace všech těchto věcí v ročním intervalu není praktická. Navíc některé produkty – například Apple Watch Ultra nebo iPhone SE – není třeba aktualizovat tak často,“ napsal Mark Gurman.

Here are the products Apple plans to release across the next several months: https://t.co/wjJp2dDIUJ pic.twitter.com/J2udTzQ8H7

— Mark Gurman (@markgurman) October 6, 2024