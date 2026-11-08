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Apple chystá změnu ovládání: příští iPhone má přijít o ikonický ovládací prvek

Jakub Karásek
Jakub Karásek 8. 11. 20:05
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Opravdu potřebujete iPhone 18 Pro? Plynulý displej už nestojí devět tisíc navíc a základní iPhone 17 tak může být skvělou volbou
  • Apple chce zjednodušit příští generaci iPhonů
  • Po domovském tlačítku a portu na sluchátka údajně přijdeme o další prvek
  • Po třech letech se zřejmě rozloučíme s akčním tlačítkem

Apple rád přemýšlí nad tím, jaké má ze svých zařízení odstranit prvky, neboť v nich nevidí budoucnost. Z iPhonů například nejprve nadobro zmizel fyzický sluchátkový port, poté domovské tlačítko a aktuálně se s námi postupně loučí slot na fyzické SIM karty. Nyní se zdá, že firma z Cupertina uvažuje nad tím, že u budoucích iPhonů zredukuje počet ovládacích prvků po stranách.

Příští iPhony přijdou o jedno tlačítko

Apple před dvěma roky překvapil, když přidal do iPhonů ovládací prvek Camera Control. Jestliže lze za svatý grál výrobců smartphonů považovat telefon zcela bez konektorů a bez tlačítek, tak Camera Control lze v tomto ohledu brát jako krok zpět. Zvláště pak, když tento prvek používá pouze malé procento uživatelů, neboť většina raději ovládá fotoaparát přímo skrze displej.

iPhone 16 při fotografování na šířku s ovládáním fotoaparátu
Camera Control se z hardwarového tlačítka proměnil v součást ovládání fotoaparátu

U příští generace Apple údajně plánuje množství postranních ovládacích prvků redukovat, a to tak, že zruší akční tlačítko, respektive jeho funkce přenese právě do dotykové plošky Camera Control. Všechny funkce by přitom měly zůstat zachovány – hovoří se o tom, že krátkým stiskem se bude spouštět aplikace fotoaparátu a dlouhým stiskem přiřazená akce. Při spuštěné aplikaci Fotoaparát pak bude toto tlačítko sloužit výhradně k jejímu ovládání.

Kompletně nový design

iPhone v příštím roce oslaví 20. narozeniny a Apple údajně chystá jeho významný redesign. Kromě redukce tlačítek se hovoří o zcela bezrámečkové přední straně se čtyřnásobně zakřiveným sklem.

Akčí tlačítko na iPhone 16
Akční tlačítko na iPhone 16

Poslední opravdu velký redesign učinil Apple v roce 2017, kdy představil iPhone X – první iPhone současné koncepce bez domovského tlačítka, u něhož probíhá autentizace uživatele prostřednictvím technologie Face ID. Apple tehdy tvrdil, že se jedná o design na dalších 10 let dopředu, což de facto splnil – současné iPhony jsou stále iterací devět let starého iPhonu X.

Je víc než pravděpodobné, že se v příštím roce dočkáme podobně velké designové změny, která určí podobu iPhonů na další dekádu. Jsme velmi zvědaví, jak velkou budou mít v Cupertinu kuráž a co všechno na svém klíčovém produktu změní.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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