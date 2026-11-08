Apple chystá změnu ovládání: příští iPhone má přijít o ikonický ovládací prvek

- Apple chce zjednodušit příští generaci iPhonů
- Po domovském tlačítku a portu na sluchátka údajně přijdeme o další prvek
- Po třech letech se zřejmě rozloučíme s akčním tlačítkem
Apple rád přemýšlí nad tím, jaké má ze svých zařízení odstranit prvky, neboť v nich nevidí budoucnost. Z iPhonů například nejprve nadobro zmizel fyzický sluchátkový port, poté domovské tlačítko a aktuálně se s námi postupně loučí slot na fyzické SIM karty. Nyní se zdá, že firma z Cupertina uvažuje nad tím, že u budoucích iPhonů zredukuje počet ovládacích prvků po stranách.
Příští iPhony přijdou o jedno tlačítko
Apple před dvěma roky překvapil, když přidal do iPhonů ovládací prvek Camera Control. Jestliže lze za svatý grál výrobců smartphonů považovat telefon zcela bez konektorů a bez tlačítek, tak Camera Control lze v tomto ohledu brát jako krok zpět. Zvláště pak, když tento prvek používá pouze malé procento uživatelů, neboť většina raději ovládá fotoaparát přímo skrze displej.
U příští generace Apple údajně plánuje množství postranních ovládacích prvků redukovat, a to tak, že zruší akční tlačítko, respektive jeho funkce přenese právě do dotykové plošky Camera Control. Všechny funkce by přitom měly zůstat zachovány – hovoří se o tom, že krátkým stiskem se bude spouštět aplikace fotoaparátu a dlouhým stiskem přiřazená akce. Při spuštěné aplikaci Fotoaparát pak bude toto tlačítko sloužit výhradně k jejímu ovládání.
Kompletně nový design
iPhone v příštím roce oslaví 20. narozeniny a Apple údajně chystá jeho významný redesign. Kromě redukce tlačítek se hovoří o zcela bezrámečkové přední straně se čtyřnásobně zakřiveným sklem.
Poslední opravdu velký redesign učinil Apple v roce 2017, kdy představil iPhone X – první iPhone současné koncepce bez domovského tlačítka, u něhož probíhá autentizace uživatele prostřednictvím technologie Face ID. Apple tehdy tvrdil, že se jedná o design na dalších 10 let dopředu, což de facto splnil – současné iPhony jsou stále iterací devět let starého iPhonu X.
Je víc než pravděpodobné, že se v příštím roce dočkáme podobně velké designové změny, která určí podobu iPhonů na další dekádu. Jsme velmi zvědaví, jak velkou budou mít v Cupertinu kuráž a co všechno na svém klíčovém produktu změní.