Apple chystá projektor na steroidech. Geniálním nápadem přinese hologram do vaší domácnosti

Nový patent společnosti Apple poukazuje na chytrý projektor

Ten by mohl zobrazovat obsah v rozšířené a virtuální realitě

V praxi by se mohlo jednat o nové zpracování klasického hologramu

Apple nedávno získal patent na technologii, která by mohla zásadně změnit způsob, jakým zobrazujeme rozšířenou a virtuální realitu (AR a VR). Namísto tradičních náhlavních souprav by tento nový systém využíval projektor, který by zobrazoval obsah přímo na povrchy, jako jsou stěny nebo stoly. O zadání patentu informoval server Patently Apple.

Projektor od Applu

Tato technologie by kombinovala obraz v nízkém a vysokém rozlišení, aby bylo možné zobrazit detaily a textury různých povrchů co nejrealističtěji. Jedním z klíčových prvků je použití infračervených kamer, které by snímaly tvar a strukturu místnosti a přizpůsobily tak promítaný obraz prostředí. Vlastně by šlo o projektor na steroidech, který by jen slepě nepromítal, ale přiblížil by se vědeckofantastickému hologramu.

Díky tomu by uživatelé mohli interagovat s virtuálním obsahem přímo ve svém fyzickém prostoru, aniž by potřebovali nosit náhlavní soupravu, což by mohlo zvýšit komfort a usnadnit používání AR a VR technologií v běžném životě. Přece jen, rozšířená a virtuální realita stále není vnímaná jako masová záležitost – ačkoliv se o to pokouší jak Apple, tak třeba společnost Meta.

Žárovky s hologramem?

Zajímavé je, že Apple v patentu přemýšlí o tom, že by tuto technologii integroval do běžného osvětlení, konkrétně do žárovek. To by umožnilo snadnou implementaci do domácností nebo pracovního prostředí bez jakýchkoliv výrazných změn v designu nebo instalaci. Tento koncept přináší potenciál pro rozšířenou realitu, která by byla dostupná kdekoli a kdykoli, což by bylo pro spotřebitele velmi atraktivní.

Podle zprávy z Patently Apple, která odhalila tento patent, se technologie zaměřuje na vytvoření „projekčního displeje s dynamickými povrchy“, což by znamenalo, že projektor dokáže přizpůsobit zobrazovaný obsah tvaru jakéhokoliv povrchu. To by mohlo přinést nové možnosti pro interakci s obsahem v reálném čase.

Zatímco Apple si patentuje různé inovativní technologie pravidelně, není jasné, kdy, nebo zda vůbec, se tato technologie objeví na trhu. Pokud by se však tento koncept realizoval, mohlo by to změnit způsob, jakým vnímáme AR a VR, a přinést nový standard pro interakci s virtuálním světem.