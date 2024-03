Apple chystá novinku, která nečekaně potěší uživatele konkurenčního Androidu

Apple pracuje na nové funkci, spojí své síly s firmou Google

Cílem je vytvořit ideální nástroj pro přechod z iOS na Android

Projekt by mohl být hotový v druhé polovině příštího roku

Na aktivity společnosti Apple v Evropě dopadl v plné míře Akt o digitálních trzích (DMA), který v očích Evropské unie přibližuje technologie této firmy všem spotřebitelům. A v tomto případě je skutečně namístě slůvko „všem“, protože nová funkce přijde k duhu uživatelům, kteří chtějí z iPhonu přejít na Android.

Přechod z iPhonu na Android

Apple prozradil, že chce „zlepšit možnost přesunu dat z iPhonu na zařízení s jiným operačním systémem“. Tím je pochopitelně myšlen Android coby největší mobilní operační systém na trhu. Dle dostupných informací jde o další závazek ve vztahu k regulacím Evropské unie.

V tuto chvíli se dle slov amerického výrobce připravuje perfektní řešení, které by mohli využít uživatelé, již přecházejí z jablečného telefonu na Android. Dle informací The Verge by tento projekt měl být dokončen v druhé polovině příštího roku. Není však jasné, jakou bude mít podobu.

The Verge hovoří o „řešení v rozhraní prohlížeče“, což je prý formulace přímo uniklá z dokumentu Applu. Mnohem pravděpodobnější však je, že Apple se spojí s Googlem a společnými silami „překopou“ aktuální aplikaci Přechod na Android, která je již dostupná v App Store a přecházející uživatelé se bez ní neobejdou.

Háček je v tom, že tato aplikace nedokáže přenést některá důležitá data. Například placené aplikace, záložky v Safari nebo třeba budíky. Jde spíše o dílčí záležitosti, o které ale nechcete při přechodu mezi systémy přijít.

Není však jasné, zdali tuto novinku Apple oznamuje v globálu, anebo půjde o exkluzivitu pro uživatele v rámci Evropské unie. Jako je tomu u velké většiny funkcí v iOS 17.4.