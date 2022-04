Anonymous opět v akci. Získali přes půl milionu e-mailů ruských úřadů

Hackerské hnutí Anonymous po invazi ruských vojsk na Ukrajinu vyhlásilo Putinovu režimu válku. Nešlo přitom o symbolické gesto, ale o pokyn všem členům a příznivcům hnutí, aby se zapojili do útoků na různé ruské instituce a firmy. Ty přinesly celou řadu úspěchů: Anonymous se podařilo například získat e-maily ruských korporací, odhalit vojáky, kteří se údajně podíleli na masakru v Buči, smazat data ruskému úřadu pro civilní letectví či hacknout sociální síť VKontaktě.

Big Russian government data dump, get it while it's still steamy 👇https://t.co/MX7CmhwPbb

— Anonymous (@YourAnonNews) April 11, 2022