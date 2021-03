Anker předběhl Apple. iPhone dostal první powerbanku pro MagSafe

Pokud nejste spokojení s výdrží svého iPhonu 12, pak by vás mohlo zaujmout nové příslušenství od firmy Anker. Tím je první powerbanka, jež podporuje systém MagSafe. Její výrobce tak předběhl samotný Apple, který podobné příslušenství teprve chystá.

Powerbanka s nepříliš zapamatovatelným názvem PowerCore Magnetic 5K Wireless Power Bank disponuje kapacitou 5000 mAh a po přichycení na záda iPhonu 12 jej dokáže bezdrátově dobíjet. Její výkon je limitován na 5 W kvůli chybějící certifikaci MFi. Pokud tedy vyžadujete rychlejší dobíjení, budete si muset počkat až na řešení od samotného Applu, jehož nabíjecí výkon by měl být až 15 W.

Pro ilustraci kapacity Anker uvádí, že iPhone 12 mini dokáže powerbanka nabít z 0 na 100 %, modely iPhone 12 a 12 Pro z 0 na 95 % a vrcholný iPhone 12 Pro Max z prázdna na 75 %. Samotná externí baterie pak k dobíjení využívá USB-C.

I když tak technické parametry Anker PowerCore Magnetic 5K Wireless Power Bank nejsou úplně oslnivé, do značné míry je kompenzuje cena. Ta byla totiž stanovena na 39,99 USD (cca 865 Kč), tudíž ani se započtením DPH by cena neměla výrazně přesáhnout 1000 Kč. Na trhu by se powerbanka měla objevit v průběhu března, o dostupnosti na českém trhu ale zatím informace nemáme.