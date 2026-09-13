Ani sleva z nich lepší volbu neudělá: 6 gadgetů, kterým se raději vyhněte

- Některé gadgety jsou špatnou koupí i bez blížící se další generace
- Český prodej ještě nezaručuje plné služby ani snadné používání bez dalších omezení
- O výhodnosti často rozhodují náklady a podmínky, které na cenovce vůbec neuvidíte
U většiny elektroniky lze špatné načasování napravit. Příští model bude o něco rychlejší a starší zlevní. Horší je koupit si s novým zařízením omezení, které zůstane po celou dobu jeho používání: závislost na předplatném, nepodporovaný trh, nevhodnou legislativní kategorii nebo úložiště bez promyšlené zálohy.
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Následujících šest gadgetů se v současnosti prodává také v Česku a žádný z nich není vyloženě špatný. Některé naopak patří ke špičce své kategorie. Za současných podmínek však dávají smysl jen poměrně úzké skupině zájemců. Ostatní by měli počkat na lepší cenu či změnu místní podpory, případně se poohlédnout po zařízení, které lépe odpovídá jejich skutečnému využití.
Fénix 8 potřebuje skutečný výprodej, ne kosmetickou slevu
Garmin Fénix 8 je jedinou položkou tohoto výběru, u které je hlavním problémem stáří v produktové řadě. Garmin 25. srpna představil Fénix 9 i Fénix 9 Pro a obě novinky už poslal do prodeje. Nečekáme tedy na únik nebo neurčitý podzimní termín. Nástupce je hotový a mění cenu, za kterou se ještě vyplatí koupit osmičkovou generaci.
Podle Garminu má Fénix 9 proti Fénixu 8 AMOLED displej s až dvojnásobným jasem, 64GB úložiště a nový mapový engine, který dokáže posouvat mapu až o 30 procent rychleji. Výrobce uvádí také o 50 % větší kapacitu operační paměti. Vyšší jas, kapacita úložiště a větší operační paměť jsou hardwarové rozdíly, které budoucí aktualizace do starších hodinek nepřidají.
Fénix 8 tím samozřejmě nepřestal patřit mezi výborné sportovní hodinky. Na oficiálním českém webu Garminu je v době psaní rozdíl mezi základními 47mm modely Fénix 8 a Fénix 9 s AMOLED displejem přibližně 4 500 Kč ve prospěch starší generace. Devítka už ale v základu přidává safírové sklo a titanovou lunetu, takže část rozdílu v ceně odpovídá také lepší materiálové výbavě. U hodinek kupovaných na několik let je takový odstup příliš malý na to, aby vyvážil nižší jas, méně operační paměti a menší úložiště starší generace.
U Fénixu 8 Pro je nutné srovnávat přímo s Fénixem 9 Pro, který už Garmin také prodává. Ani zde bych se nerozhodoval podle přeškrtnuté ceny, ale podle výbavy konkrétní varianty a skutečného odstupu od odpovídající devítky.
Původní Hue Bridge šetří dnes, strop pocítíte při rozšiřování
Philips Hue Bridge je centrální jednotka, která propojuje chytré žárovky, vypínače a další příslušenství Hue. Samostatně se stále běžně prodává v českých obchodech a pro pár žárovek v jednom pokoji poslouží dobře. U nově budované chytré domácnosti je ale lepší předem promyslet, kolik světel a ovladačů může časem přibýt.
Původní Hue Bridge podporuje přes 50 světel a 12 příslušenství. Novější Bridge Pro zvládne přes 150 světel a více než 50 kusů příslušenství, má rychlejší čip a přidává funkci MotionAware. Ta umí využít vybraná světla jako pohybové senzory bez nutnosti instalovat čidlo do každé části domácnosti.
Kapacita přes 50 světel zní jako velká rezerva, limit příslušenství se však může naplnit podstatně dříve. Do dvanácti položek se počítají vypínače a další ovládací prvky, které přibývají s každou místností. Úspora na centrální jednotce tak může později vyústit v migraci celého systému, jíž šlo předejít už při prvním nákupu.
Stávající majitelé původního Bridge nemají důvod okamžitě měnit funkční krabičku. Zařízení je nadále podporované, funguje se standardem Matter pro propojení chytré domácnosti a v menším bytě může mít dostatečnou rezervu. Pro nový systém bych jej ale koupil jen tehdy, pokud je výrazně levnější v sadě a předem vím, že zůstanu u několika světel a ovladačů. Jinak je rozumnější začít rovnou s verzí Pro.
Ray-Ban Meta se prodávají v Česku, Meta však Česko mezi trhy neuvádí
Brýle Ray-Ban Meta Gen 2 lze koupit u českých prodejců, z čehož snadno vznikne dojem, že jde o produkt s plnou lokální podporou. Meta ale na aktuálním seznamu trhů uvádí například Rakousko, Německo, Francii, Itálii nebo severské země, zatímco Česko na něm chybí. Také dokumentace Ray-Ban upozorňuje, že se funkce liší podle země.
Neznamená to, že brýle po spárování s telefonem přestanou fungovat. Fotoaparát, reproduktory nebo základní handsfree mohou být užitečné samy o sobě. Hlavní výhoda proti běžným brýlím ale spočívá v průběžně rozšiřovaných online a AI funkcích. Při používání v Česku nelze spoléhat na to, že budou dostupné ve stejném rozsahu, se stejnými jazyky a ve stejnou dobu jako na oficiálně podporovaných trzích.
Gen 2 proto není dobrý nákup pro člověka, kterého zaujaly hlavně ukázky hlasové AI, překladu a asistence při pohledu na okolí. Český prodejce může dodat hardware, nemůže však za Metu slíbit budoucí dostupnost cloudových služeb. Brýle dávají smysl, pokud vám stačí kamera a bezdrátový zvuk a omezenou podporu berete jako známé riziko. Jinak bych počkal, až Meta zařadí Česko mezi své oficiální trhy.
Mavic 4 Pro naráží na pravidla dřív než na limity kamery
DJI Mavic 4 Pro je technicky mimořádně schopný dron evropské třídy C2. Jeho velikost a hmotnost však mohou zásadně změnit, kde a jak jej nový majitel skutečně využije.
C2 je technická třída dronu, zatímco A2 označuje podkategorii jeho provozu v otevřené kategorii. Pokud chce majitel Mavic 4 Pro létat v podkategorii A2, musí se podle pravidel Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) registrovat, absolvovat potřebné školení a složit zkoušku dálkového pilota A2. S dronem se nesmí létat nad nezapojenými osobami a běžně je nutné dodržet vodorovný odstup nejméně 30 metrů. Provoz ve městě není automaticky zakázaný, při natáčení památek, akcí nebo frekventovaných míst však mohou být podmínky značně svazující.
To není výtka vůči DJI ani důvod, proč by si Mavic 4 Pro neměl koupit zkušený pilot, který ví, kde bude létat a jaké oprávnění potřebuje. Je to ale špatný první dron pro člověka, který jej chce hlavně vozit na dovolenou a spontánně vytahovat na turistických místech. Špičková kamera má malou hodnotu, pokud ji v zamýšlené lokalitě nelze bezpečně a legálně dostat do vzduchu.
Před nákupem proto nestačí porovnat snímače a dobu letu. Nejdřív si projděte místa, kde chcete natáčet, a v mapě zeměpisných zón ověřte, jaká omezení tam platí pro dron třídy C2. Jestli takový plán nemá, měl by výběr začít u třídy dronu a způsobu použití, nikoli u nejlepší kamery v nabídce.
BeeStation Plus nestačí, pokud na něm mají zůstat jediné kopie dat
Synology BeeStation Plus láká na jednoduchost. Připojíte krabičku k síti, propojíte s ní počítače a telefony a získáte domácí úložiště bez obvyklého nastavování NASu. Právě snadné zprovoznění ale může vytvořit nebezpečný dojem, že je rodinný archiv automaticky v bezpečí.
Uvnitř BeeStation Plus je jeden disk a zařízení nepoužívá RAID. Ani RAID sám o sobě není záloha: nechrání před omylem, ransomwarem, krádeží nebo požárem. Jeden disk ovšem zároveň znamená, že BeeStation nedokáže při jeho poruše zachovat dostupnost dat pomocí druhého disku v zařízení.
Výrobce proto umožňuje zálohovat BeeStation na externí USB disk nebo do placeného cloudu Synology C2. Kopírování dat lze nastavit denně či týdně, řešení ale vyžaduje další disk nebo pravidelný poplatek. V ideálním případě navíc druhou kopii uložíte na jiné místo, což je třeba promyslet už při nákupu.
Dobře může BeeStation Plus fungovat tehdy, pokud na něm leží kopie souborů, jejichž originály zůstávají také v počítačích a telefonech. Stejně tak dává smysl s předem připravenou externí nebo cloudovou zálohou. Nekupoval bych jej však jako jediné místo pro fotografie, dokumenty a videa. Dokud nevíte, kde bude druhá nezávislá kopie, nekupujete hotovou ochranu dat, ale jen její první polovinu.
Oura zpřístupní většinu analýz jen s měsíčním členstvím
U chytrého prstenu Oura Ring 5 není problémem jeho hardware ani dostupnost v Česku. Rozhodující omezení přijde po prvním měsíci, který je zahrnutý v ceně prstenu: plné využití naměřených dat vyžaduje další platby. Podle aktuálních podmínek členství stojí v Evropské unii v přepočtu přibližně 145 Kč měsíčně nebo 1 700 Kč ročně.
Za tři roky tak členství vyjde na více než 5 tisíc Kč, které je nutné přičíst k ceně samotného prstenu. Nejde přitom jen o bonusové tréninky nebo kosmetické rozšíření aplikace. Bez aktivního členství Oura zobrazuje pouze tři denní skóre, stav baterie a několik základních nastavení. Podrobné údaje o spánku, srdečním tepu a další analýzy patří k placené části služby.
Průběžně vyvíjená analytika samozřejmě něco stojí a pro uživatele, který podle ní každý den upravuje spánek nebo trénink, může být předplatné obhajitelné. Chyba je posuzovat Oura Ring 5 jen podle ceny krabičky v obchodě a doufat, že předplatné po pár měsících zrušíte bez podstatné ztráty funkcí.
Oura Ring 5 bych proto koupil pouze tehdy, pokud mi pravidelný poplatek připadá přijatelný po celou plánovanou životnost prstenu.
Nevýhodná elektronika nemusí být pomalá ani poruchová. Stačí, když si s ní domů přinesete omezení, které už žádná sleva nevyváží. Dobrou koupi proto neurčuje jen výbava po vybalení, ale i podmínky, za kterých bude zařízení fungovat za rok.