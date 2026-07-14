ANC se stalo standardem. Proč dnes výrobci sluchátek investují více do komfortu a designu než do nových funkcí?

Moderní sluchátka používáme mnohem častěji než kdysi – při práci, cestování, sportu i odpočinku. Čím déle je nosíme, tím více záleží na tom, jak pohodlně sedí, jak dlouho vydrží na jedno nabití nebo jak jednoduše se ovládají. Tento trend se jasně přepisuje do sluchátek, která jsou dostupná na našem trhu.
Sluchátka dnes nosíme „celý den, každý den“
Když se základní technologie staly standardem, výrobci museli hledat nové způsoby, jak se odlišit. Souboj o nejlepší zvuk postupně doplnil důraz na uživatelský zážitek a do hry začíná stále více přemlouvat design sluchátek. Častokrát máme sluchátka na krku i bez skutečného využití a z technologického zařízení se stává jakýsi módní doplněk, který by měl dobře vypadat a ladit s outfitem majitele. Hezkým příkladem je značka JBL, která ve své nové sérii LIVE přináší široké spektrum barevných variant, ze kterých si vybere snad každý.
Každé ucho je originál
Pokud sluchátka používáme několik hodin denně, rozhodují detaily, kterých si při krátkém zkoušení v obchodě často ani nevšimneme. Pohodlí už není jen otázkou měkkých náušníků nebo správné velikosti gumových nástavců. Důležitou roli hraje i samotná konstrukce, hmotnost či tvar sluchátek, protože každému vyhovuje něco jiného.
Právě proto stále více výrobců nabízí několik konstrukčních variant téže modelové řady, aby si uživatel mohl vybrat řešení, které mu bude přirozeně sedět během celého dne. JBL reaguje na různé uživatelské nároky 5 různými modely v sérii LIVE. Až 3 provedení true wireless sluchátek s označením Beam (špuntové s nožičkou), Buds (špuntové) a Flex (peckové s nožičkou) doplňují 2 modely přes hlavu LIVE 780 NC, které obepnou celé uší a menší model LIVE 680 NC na uši.
Sluchátka už nechceme nabíjet každý den
Sluchátka už dávno neslouží jen k poslechu hudby během cesty do práce. Doprovází nás při pracovních hovorech, videokonferencích, cestování, sportu i večerním odpočinku, a proto od nich očekáváme, že vydrží držet krok s naším tempem. Každodenní nabíjení se stává spíše nepříjemností než samozřejmostí, a právě výdrž baterie patří mezi parametry, které dnes při výběru hrají stále větší roli. I proto výrobci investují do efektivnějšího hospodaření s energií.
Řada JBL LIVE 4 nabízí kombinovanou výdrž až 40 až 48 hodin včetně nabíjecího pouzdra, přičemž samotná sluchátka vydrží hrát 10 až 12 hodin na jedno nabití, v závislosti na konkrétním modelu. Sluchátka přes hlavu JBL LIVE 780NC posouvají laťku ještě výše – na jedno nabití dokáží přehrávat hudbu až 80 hodin, takže bez problémů zvládnou i několik dní intenzivního používání. Právě taková výdrž přináší uživatelům svobodu používat sluchátka, aniž by museli neustále myslet na nabíječku.
Nový standard moderních sluchátek
Kvalitní zvuk či účinné ANC jsou dnes samozřejmostí. O tom, která sluchátka si nakonec oblíbíme, však rozhodují detaily – pohodlí, výdrž baterie, design a funkce, které usnadňují každodenní používání. Právě na těchto vlastnostech staví také nová série JBL LIVE.