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Acer představil novinku Swift Blade 14: konkurent MacBooku Air váží jen 799 gramů

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 4. 9. 10:00
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Acer Swift Blade 14
  • Pokud si myslíte, že je MacBook Air lehký notebook, Acer vás překvapí o opaku
  • Jeho nový laptop Swift Blade 14 se může pochlubit neuvěřitelně nízkou hmotností
  • Kromě toho nabízí pokročilou konstrukci využívající uhlíková vlákna

MacBook Air definoval v minulosti pojem tenký a lehký notebook, nicméně postupem času se na něj konkurence dotáhla. Acer nyní představil model Swift Blade 14, který je jeho přímým konkurentem a který ukazuje, jak mohou být moderní notebooky lehké. Kromě toho nabízí pokročilou konstrukci, velmi dobrou výbavu a je zkrátka jako stvořený na každodenní používání na cestách.

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Acer Swift Blade 14 má fantastickou hmotnost

Hlavní devízou nového notebooku Acer Swift Blade 14 je pokročilá konstrukce a extrémně nízká hmotnost. Šasi notebooku je vyrobeno z uhlíkových vláken a slitiny hořčíku a hliníku, což zaručuje nízkou hmotnost a zároveň výjimečnou pevnost a tuhost. Když položíte tento notebook na váhu, její ručičky ukážou údaj 799 gramů, což dělá z této novinky druhý nejlehčí laptop současnosti.

Acer Swift Blade 14
Acer Swift Blade 14 váží jen 799 gramů

Spojení tuhého a pevného šasi s takto nízkou váhou představuje ideální řešení na cestování, což podtrhují i zbývající rozměry. Ty činí 312,5 × 216,8 × 12,9 mm (13,5 mm u OLED verze) a notebook je osazen 14palcovým displejem, což je ideální kompromis pro každodenní použitelnost a zachování rozumných rozměrů. Zkrátka skvělý společník na každý den.

Slušná výbava v čele s procesory Intel

Pod horním víkem má své místo 14palcový displej, který je u základní varianty postaven na IPS panelu a u dražších pak na OLED technologii. Vrcholná OLED varianta nabízí dokonce rozlišení 2880 × 1800 pixelů, 100% pokrytí spektra DCI-P3, jas 400 nitů a frekvenci 90 Hz. Základní IPS panel i levnější OLED verze s FullHD rozlišením mají frekvenci 60 Hz a jas 300 nitů.

Pohon modelu Swift Blade 14 obstarávají procesory Intel Core 3, 5 nebo 7 a nejvýkonnější verzí v nabídce je model Core 7 350. Tyto čipy jsou osazeny integrovanou grafickou kartou a z další výbavy bychom měli zmínit operační paměť 12 GB RAM (LPDDR5-6400) či SSD disk o velikosti až 1 TB (PCIe Gen 4 NVMe SSD).

Model Acer Swift Blade 14
Operační systém Windows 11 Home
Procesor Intel Core 7 350
Intel Core 5 320
Intel Core 5 315
Intel Core 3 304
Grafická karta Intel Graphics
Displej 14 palců:
OLED WQXGA+ (2880 × 1800 px) rozlišení: 100% DCI-P3, 90% poměr obrazovky k tělu, poměr stran 16:10, jas 400 nitů, obnovovací frekvence 90 Hz
OLED WUXGA (1920 × 1200 px) rozlišení: 100% DCI-P3, 90% poměr obrazovky k tělu, poměr stran 16:10, jas 300 nitů, obnovovací frekvence 60 Hz
IPS LCD: WUXGA (1920 × 1200 px) rozlišení, 45% NTSC barevný gamut, 90% poměr obrazovky k tělu, poměr stran 16:10, jas až 300 nitů, obnovovací frekvence 60 Hz
Operační paměť 12 GB integrovaná systémová paměť LPDDR5-6400
Úložiště Až 1 TB PCIe Gen 4 NVMe SSD
Kamera Full HD, 2 MPx kamera
Zvuk Dva 2W reproduktory, dva mikrofony
Konektory a porty Dva USB 3.2 Gen 1 Type-C (plně funkční), jeden USB 3.2 Gen 1 Type-C (přenos dat), 3,5mm kombinovaný audio jack
Baterie 50 Wh, rychlé nabíjení
Wi-Fi a konektivita Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
Rozměry a hmotnost 312,5 × 216,8 × 12,9 mm
312,5 × 216,8 × 12,9/13,5 mm u OLED verze
Hmotnost: 799 gramů

Notebook je dále osazen dvojicí reproduktorů o výkonu 2 W každý, samozřejmě má mikrofon a neschází ani webkamera. Její rozlišení činí 2 Mpx, umožňuje FullHD záznamy a pomocí jednoho tlačítka je možné ji snadno vypnout. Konektivita zahrnuje trojici USB-C portů, 3,5mm jack, WiFi 6 a Bluetooth 5.3. Baterie má kapacitu 50 Wh a za zmínku stojí i plně podsvícená klávesnice.



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Cena a dostupnost

Acer prozatím bohužel nezveřejnil, kdy přesně se stylový a lehký Swift Blade 14 dostane do prodeje, ale zájemci v Evropě by se ho měli dočkat někdy v průběhu prosince. Cena zůstává neznámá, ale vzhledem k pokročilé konstrukci a velmi nízké hmotnosti se nedá očekávat, že by se jednalo o vyloženě levný model. Operační systém je zastoupen Windows 11.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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