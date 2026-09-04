Acer představil novinku Swift Blade 14: konkurent MacBooku Air váží jen 799 gramů

- Pokud si myslíte, že je MacBook Air lehký notebook, Acer vás překvapí o opaku
- Jeho nový laptop Swift Blade 14 se může pochlubit neuvěřitelně nízkou hmotností
- Kromě toho nabízí pokročilou konstrukci využívající uhlíková vlákna
MacBook Air definoval v minulosti pojem tenký a lehký notebook, nicméně postupem času se na něj konkurence dotáhla. Acer nyní představil model Swift Blade 14, který je jeho přímým konkurentem a který ukazuje, jak mohou být moderní notebooky lehké. Kromě toho nabízí pokročilou konstrukci, velmi dobrou výbavu a je zkrátka jako stvořený na každodenní používání na cestách.
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Acer Swift Blade 14 má fantastickou hmotnost
Hlavní devízou nového notebooku Acer Swift Blade 14 je pokročilá konstrukce a extrémně nízká hmotnost. Šasi notebooku je vyrobeno z uhlíkových vláken a slitiny hořčíku a hliníku, což zaručuje nízkou hmotnost a zároveň výjimečnou pevnost a tuhost. Když položíte tento notebook na váhu, její ručičky ukážou údaj 799 gramů, což dělá z této novinky druhý nejlehčí laptop současnosti.
Spojení tuhého a pevného šasi s takto nízkou váhou představuje ideální řešení na cestování, což podtrhují i zbývající rozměry. Ty činí 312,5 × 216,8 × 12,9 mm (13,5 mm u OLED verze) a notebook je osazen 14palcovým displejem, což je ideální kompromis pro každodenní použitelnost a zachování rozumných rozměrů. Zkrátka skvělý společník na každý den.
Slušná výbava v čele s procesory Intel
Pod horním víkem má své místo 14palcový displej, který je u základní varianty postaven na IPS panelu a u dražších pak na OLED technologii. Vrcholná OLED varianta nabízí dokonce rozlišení 2880 × 1800 pixelů, 100% pokrytí spektra DCI-P3, jas 400 nitů a frekvenci 90 Hz. Základní IPS panel i levnější OLED verze s FullHD rozlišením mají frekvenci 60 Hz a jas 300 nitů.
Pohon modelu Swift Blade 14 obstarávají procesory Intel Core 3, 5 nebo 7 a nejvýkonnější verzí v nabídce je model Core 7 350. Tyto čipy jsou osazeny integrovanou grafickou kartou a z další výbavy bychom měli zmínit operační paměť 12 GB RAM (LPDDR5-6400) či SSD disk o velikosti až 1 TB (PCIe Gen 4 NVMe SSD).
|Model
|Acer Swift Blade 14
|Operační systém
|Windows 11 Home
|Procesor
|Intel Core 7 350
Intel Core 5 320
Intel Core 5 315
Intel Core 3 304
|Grafická karta
|Intel Graphics
|Displej
|14 palců:
OLED WQXGA+ (2880 × 1800 px) rozlišení: 100% DCI-P3, 90% poměr obrazovky k tělu, poměr stran 16:10, jas 400 nitů, obnovovací frekvence 90 Hz
OLED WUXGA (1920 × 1200 px) rozlišení: 100% DCI-P3, 90% poměr obrazovky k tělu, poměr stran 16:10, jas 300 nitů, obnovovací frekvence 60 Hz
IPS LCD: WUXGA (1920 × 1200 px) rozlišení, 45% NTSC barevný gamut, 90% poměr obrazovky k tělu, poměr stran 16:10, jas až 300 nitů, obnovovací frekvence 60 Hz
|Operační paměť
|12 GB integrovaná systémová paměť LPDDR5-6400
|Úložiště
|Až 1 TB PCIe Gen 4 NVMe SSD
|Kamera
|Full HD, 2 MPx kamera
|Zvuk
|Dva 2W reproduktory, dva mikrofony
|Konektory a porty
|Dva USB 3.2 Gen 1 Type-C (plně funkční), jeden USB 3.2 Gen 1 Type-C (přenos dat), 3,5mm kombinovaný audio jack
|Baterie
|50 Wh, rychlé nabíjení
|Wi-Fi a konektivita
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
|Rozměry a hmotnost
|312,5 × 216,8 × 12,9 mm
312,5 × 216,8 × 12,9/13,5 mm u OLED verze
Hmotnost: 799 gramů
Notebook je dále osazen dvojicí reproduktorů o výkonu 2 W každý, samozřejmě má mikrofon a neschází ani webkamera. Její rozlišení činí 2 Mpx, umožňuje FullHD záznamy a pomocí jednoho tlačítka je možné ji snadno vypnout. Konektivita zahrnuje trojici USB-C portů, 3,5mm jack, WiFi 6 a Bluetooth 5.3. Baterie má kapacitu 50 Wh a za zmínku stojí i plně podsvícená klávesnice.
Cena a dostupnost
Acer prozatím bohužel nezveřejnil, kdy přesně se stylový a lehký Swift Blade 14 dostane do prodeje, ale zájemci v Evropě by se ho měli dočkat někdy v průběhu prosince. Cena zůstává neznámá, ale vzhledem k pokročilé konstrukci a velmi nízké hmotnosti se nedá očekávat, že by se jednalo o vyloženě levný model. Operační systém je zastoupen Windows 11.