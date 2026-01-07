6K rozlišení a 1 040 Hz? Samsung na CESu odhalil nové herní monitory Odyssey

- Samsung dovezl na veletrh CES své nové herní monitory řady Odyssey
- Model Odyssey G9 slibuje 6K rozlišení a autentický 3D obraz bez brýlí
- Nižší řady lákají na 5K rozlišení a rekordní frekvenci až 1 040 Hz
Jihokorejský Samsung na veletrhu CES 2026 posouvá hranice herních monitorů. Přivezl sem nový Odyssey G9 3D, což je první 32″ monitor na světě, který kombinuje 6K rozlišení a 3D obraz bez nutnosti nasazovat speciální brýle. Představen byl už před koncem roku a na trh by měl jít v blízké době za blíže nespecifikovanou cenu.
Monitor s 3D obrazem bez brýlí
Model Odyssey G9 je nová vlajková loď v portfoliu herních monitorů společnosti Samsung. Klíčovým prvkem je 3D vrstva: monitor v reálném čase sleduje polohu očí a podle toho dynamicky mění hloubku a perspektivu, takže se scéna „láme“ do trojrozměrného zobrazení přesně podle toho, jak se před displejem hýbete. Výsledkem je vrstvený prostorový efekt, který má zvýraznit terén, vzdálenosti i oddělení objektů od pozadí, aniž byste museli řešit headset nebo speciální brýle.
Panel o úhlopříčce 32″ nabízí rozlišení 6K (6 144 × 3 456 pixelů), obnovovací frekvenci 165 Hz a odezvu 1 milisekundu, v režimu Dual Mode pak zvládne až 330 Hz při nižším 3K rozlišení. To má zajistit plynulé překreslování i v rychlých kompetitivních hrách, kde se jinak každý milisekundový lag nemilosrdně projeví.
Samsung zároveň spolupracuje s herními studii na speciálně optimalizovaných 3D verzích vybraných titulů, mezi prvními budou například The First Berserker: Khazan, Lies of P: Overture a Stellar Blade. Hry sice 3D nativně neumí, ale ve spolupráci se Samsungem tento efekt nabídnou.
První 1040Hz herní monitor
Do nabídky herních monitorů pro rok 2026 Samsung zahrnul také upravený model Odyssey G8 ve variantě 32″ s 6K, 4K model s QD-OLED panelem, 27″ verze s 5K rozlišením, anebo nižší řada Odyssey G6 s Quad HD rozlišením na 27″ úhlopříčce a vůbec poprvé také s podporou až 1040Hz obnovovací frekvence (v režimu Dual Mode, jinak 600 Hz). Všechny tyto monitory podporují jak AMD FreeSync Premium i Nvidia G-Sync.
Samsung zatím neoznámil, kdy spustí prodej nových monitorů Odyssey G9 s 3D, G8 a G6. Můžeme potvrdit, že všechny budou k dispozici i na českém trhu, oficiální cenu však výrobce také zatím nekomentoval.