Zpátky do osmdesátek: Gadhouse Miko je retro walkman s podporou Bluetooth

- Pamatujete si ještě na dobu, kdy frčely walkmany a každý je nosil u pasu?
- Pokud ano, tak vás novinka od společnosti Gadhouse pohladí po duši
- Jmenuje se Miko a představuje moderní pojetí tohoto ikonického kazetového přehrávače
Kdo by neznal walkman. Legendární kazetový přehrávač na cesty původem od Sony nemohl chybět u pasu nikoho, kdo to s poslechem hudby myslel vážně a nechtěl si ho odepřít ani mimo domov. Vrchol popularity zažil v 80. letech minulého století, ve kterých se stal fenoménem, a držel se i o dekádu později, ačkoliv již musel čelit novým technologiím (discman, MP3). Pokud vám kazetová klasika schází, Gadhouse Miko bude přesně pro vás.
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Gadhouse Miko pro všechny milovníky retra
Sehnat klasický walkman na kazety, to je v dnešní době skoro nemožné. Výrobci nabízejí například MP3 přehrávače stylizované do podoby a tvaru tohoto legendárního zařízení, ale tradiční pojetí již z velké části vymizelo. Pokud si chcete trochu zavzpomínat na dřívější časy, nebo jste jen příznivci retra, novinka Gadhouse Miko vás určitě potěší.
Jedná se o kazetový walkman víceméně tradičního tvaru i designu, ale doplněný o některé moderní technologie. Design je vyvedený opravdu v retro stylu, konstrukce obsahuje tradiční mechanická tlačítka a na pravé straně se nachází například otočný regulátor hlasitosti či posuvné tlačítko pro aktivaci bezdrátového připojení. Za styl rozhodně palec nahoru.
Moderní retro
Samotná konstrukce je plastová, ale doplňuje ji několik hliníkových částí a hmotnost walkmanu činí 192 gramů. Co se týče oněch mechanických tlačítek, tak se jedná o klasiku v podobě zapnutí/vypnutí, přetáčení vpřed i vzad a oranžové tlačítko slouží pro nahrávání. K tomu využívá walkman buď vestavěný mikrofon, nebo externí zdroj audia připojený přes 3,5mm jack.
Ten samozřejmě slouží také k připojení tradičních drátových sluchátek, ale Gadhouse Miko umožňuje i připojení bezdrátových sluchátek, a to pomocí Bluetooth 5.3. Pro drátová sluchátka poskytuje přehrávač výstupní výkon 350 mV při 32 ohmech s poměrem signálu k šumu 50 dB. Pohon obstarávají dvě AA baterie, ale walkman má i vestavěnou baterii s nabíjením přes USB-C port.
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Cena a dostupnost
Retro walkman Gadhouse Miko lze objednat přímo na webu výrobce a stojí 99 dolarů, tedy nějakých 2 500 Kč s DPH. Levná záležitost to tedy úplně není. K dispozici jsou dvě barvy, černá a zelená, a novinku je možné nechat si zaslat i do Česka. Pokud si walkman Miko pořídíte, doporučujeme k němu přikoupit retro sluchátka Wesley od téže značky.