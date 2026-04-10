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Vypadá jako z jiného světa a stojí majlant: Dyson představil svůj první ventilátor do dlaně

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 10. 4. 6:30
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Ruční ventilátor Dyson Hushjet Mini Cool
  • Britská společnost Dyson představila svůj první ruční ventilátor
  • Vypadá vskutku originálně a stojí, jak je na tuto značku zvykem, značnou sumu
  • Vzhledem k rozměrům nabízí výjimečný výkon a v parném létě se bude určitě hodit

Dyson je něčím jako Apple ve světě domácích spotřebičů. Tato britská firma se proslavila svými bezsáčkovými vysavači a postupem času se její portfolio rozrostlo o produkty zaměřené na úpravu vlasů, čističky vzduchu, ventilátory a podobné doplňky. Dyson se nebojí inovovat, přichází se zajímavými technologiemi a tato elektronika má několik společných znaků – originální design, špičkovou kvalitu a vysokou cenu. A platí to i pro nový ruční ventilátor.

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První ruční ventilátor od Dysonu

Tento britský výrobce má ve své nabídce několik velkých ventilátorů, které jsou doplněny například o čističku vzduchu nebo systém ohřevu. Své portfolio nyní rozšiřuje o vůbec první ruční ventilátor, což je věc, která se v horkém létě určitě neztratí. Nebyl by to navíc Dyson, kdyby tento relativně obyčejný spotřebič nepovýšil na novou úroveň.

Ruční ventilátor Dyson Hushjet Mini Cool
Ruční ventilátor Dyson Hushjet Mini Cool

Model HushJet Mini Cool není jen dalším z řady levných ventilátorů, které najdete na AliExpressu za pár korun, ale skutečně pokročilý kus elektroniky. Už jeho konstrukce je velmi promyšlená a například horní část s výdechem vzduchu je flexibilní. Standardně směřuje dopředu, ale lze ji otočit i směrem nahoru, takže je možné nosit ventilátor pověšený na krku a nechat se ochlazovat zespodu.

Ruční ventilátor Dyson Hushjet Mini Cool
Ruční ventilátor Dyson Hushjet Mini Cool

Malý, ale pořádně výkonný

Ventilátor se může pochlubit funky designem, pro Dyson zcela typickým, a potěší také příjemně kompaktními rozměry i nízkou hmotností. Spousta uživatelů na sociálních sítích se baví nad jeho vzhledem – připomíná jim totiž erotickou pomůcku. Šasi má průměr jen 38 mm, takže je velmi tenké a celková hmotnost je pouze 212 gramů. Ventilátor podle výrobce umí vyprodukovat proudění vzduchu o rychlosti až 25 m/s, což odpovídá hodnotě 90 km/h.

Ruční ventilátor Dyson Hushjet Mini Cool
Ruční ventilátor Dyson Hushjet Mini Cool

O pohon se stará bezkartáčový motor, který se umí roztočit až na 65 000 ot/min, a potěšující je i jeho tichý provoz. Ventilátor má pět úrovní intenzity, na nejnižší produkuje hluk o hodnotě 52 dBA a na nejvyšší (Boost) pak 72,5 dBA. Vestavěná baterie disponuje kapacitou 5 000 mAh, nabíjí se přes USB-C port a výdrž by se měla pohybovat okolo šesti hodin na jedno nabití.

Cena a dostupnost

Ruční ventilátor Dyson HushJet Mini Cool vstupuje do prodeje v těchto dnech. Aktuálně je k dispozici v šedé barvě, kterou v květnu doplní červená a v červnu modrá varianta. Součástí prodejního balení je nabíječka i šňůrka na krk a další příslušenství, například držák na kočárek, dorazí v průběhu léta. Cena novinky byla stanovena na 99 dolarů (2 500 Kč s DPH).

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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