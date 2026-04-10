Vypadá jako z jiného světa a stojí majlant: Dyson představil svůj první ventilátor do dlaně

- Britská společnost Dyson představila svůj první ruční ventilátor
- Vypadá vskutku originálně a stojí, jak je na tuto značku zvykem, značnou sumu
- Vzhledem k rozměrům nabízí výjimečný výkon a v parném létě se bude určitě hodit
Dyson je něčím jako Apple ve světě domácích spotřebičů. Tato britská firma se proslavila svými bezsáčkovými vysavači a postupem času se její portfolio rozrostlo o produkty zaměřené na úpravu vlasů, čističky vzduchu, ventilátory a podobné doplňky. Dyson se nebojí inovovat, přichází se zajímavými technologiemi a tato elektronika má několik společných znaků – originální design, špičkovou kvalitu a vysokou cenu. A platí to i pro nový ruční ventilátor.
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První ruční ventilátor od Dysonu
Tento britský výrobce má ve své nabídce několik velkých ventilátorů, které jsou doplněny například o čističku vzduchu nebo systém ohřevu. Své portfolio nyní rozšiřuje o vůbec první ruční ventilátor, což je věc, která se v horkém létě určitě neztratí. Nebyl by to navíc Dyson, kdyby tento relativně obyčejný spotřebič nepovýšil na novou úroveň.
Model HushJet Mini Cool není jen dalším z řady levných ventilátorů, které najdete na AliExpressu za pár korun, ale skutečně pokročilý kus elektroniky. Už jeho konstrukce je velmi promyšlená a například horní část s výdechem vzduchu je flexibilní. Standardně směřuje dopředu, ale lze ji otočit i směrem nahoru, takže je možné nosit ventilátor pověšený na krku a nechat se ochlazovat zespodu.
Malý, ale pořádně výkonný
Ventilátor se může pochlubit funky designem, pro Dyson zcela typickým, a potěší také příjemně kompaktními rozměry i nízkou hmotností. Spousta uživatelů na sociálních sítích se baví nad jeho vzhledem – připomíná jim totiž erotickou pomůcku. Šasi má průměr jen 38 mm, takže je velmi tenké a celková hmotnost je pouze 212 gramů. Ventilátor podle výrobce umí vyprodukovat proudění vzduchu o rychlosti až 25 m/s, což odpovídá hodnotě 90 km/h.
O pohon se stará bezkartáčový motor, který se umí roztočit až na 65 000 ot/min, a potěšující je i jeho tichý provoz. Ventilátor má pět úrovní intenzity, na nejnižší produkuje hluk o hodnotě 52 dBA a na nejvyšší (Boost) pak 72,5 dBA. Vestavěná baterie disponuje kapacitou 5 000 mAh, nabíjí se přes USB-C port a výdrž by se měla pohybovat okolo šesti hodin na jedno nabití.
Cena a dostupnost
Ruční ventilátor Dyson HushJet Mini Cool vstupuje do prodeje v těchto dnech. Aktuálně je k dispozici v šedé barvě, kterou v květnu doplní červená a v červnu modrá varianta. Součástí prodejního balení je nabíječka i šňůrka na krk a další příslušenství, například držák na kočárek, dorazí v průběhu léta. Cena novinky byla stanovena na 99 dolarů (2 500 Kč s DPH).