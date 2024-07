Dyson má nová sluchátka. Nabídnou špičkové ANC a až 55 hodin poslechu

Sluchátka Dyson OnTrac spojují kvalitní design a špičkový zvuk

Mezi hlavní přednosti patří například ANC s odhlučněním až 40 dB či 55hodinová výdrž na baterii

K dispozici budou sluchátka již brzy za cenu 12 490 Kč

Společnost Dyson má většina z nás spojenou s produkty do domácnosti, ať už jde o vysavače či čističky vzduchu. To nicméně není vše, co má singapurská firma ve svém portfoliu – poměrně nedávno se začala zaměřovat také na bezdrátová sluchátka. Kupříkladu model Dyson Zone vzbudil koncem roku 2022 poměrně poprask, neboť kromě zvukových kvalit nabízel uživatelům také možnost připojit speciální modul, který dokázal filtrovat znečištěný vzduch. S nově představeným modelem OnTrac ale žádné experimenty nečekejte.

Dlouhá výdrž i špičkové ANC

Sluchátka zaujmou na první pohled designem, neboť uživatel si může vybrat z více než 2 000 přizpůsobitelných barevných kombinací vnějších krytů a náušníků, které jsou vyrobeny z ultra-měkkého mikrovlákna a kvalitní pěny. Dyson OnTrac se pyšní 16ohmovými neodymovými reproduktory o velikosti 40 mm a pokročilým zpracováním audio signálu. Sluchátka reprodukují frekvence od 6 Hz do 21 kHz, takže můžete poslouchat hluboké basy i čisté výšky na opačném konci frekvenčního rozsahu. Reproduktorové kryty jsou nakloněny o 13° směrem k uchu, aby zajistily přímou zvukovou odezvu.

Jednou z předností sluchátek Dyson OnTrac je vlastní algoritmus aktivního potlačení hluku (ANC). Používají k tomu 8 mikrofonů, jež testují vnější zvuk 384 tisíckrát za sekundu. V kombinaci s kvalitními materiály a pečlivě navrženou vnitřní geometrií dokážou sluchátka eliminovat až 40 dB nežádoucího hluku zvenčí. Výdrž na jedno nabití také není vůbec k zahození, ostatně podle výrobce vydrží až 55 hodin, a to i se zapnutým ANC. Dvě vysokokapacitní lithium-iontové baterie jsou zavěšeny v hlavovém mostě, díky čemuž hmotnost rovnoměrněji rozložena. K aktivaci či deaktivaci ANC stačí dvakrát klepnout na kterékoliv ucho.

Mezi další funkce patří Head Detect, kdy senzory detekují, kdy jsou sluchátka sundána z uší, a automaticky přeruší přehrávání, přičemž přehrávání se obnoví automaticky po nasazení sluchátek zpět na hlavu, joysick pro snadné ovládání přehrávané hudby, vylepšení kvality telefonních hovorů pro lepší srozumitelnost, sledování zvuku v reálném čase nebo doprovodnou aplikaci MyDyson pro lepší přizpůsobitelnost jednotlivých funkcí a snadné aktualizace.

Sluchátka Dyson OnTrac jsou k dispozici ve čtyřech barevných provedeních, konkrétně inspirované hliníkem, mědí a niklem, přičemž varianta Ceramic Cinnabar má keramickou povrchovou úpravu. Kromě těchto čtyř barevných provedení můžete Dyson OnTrac přizpůsobit podle svých představ vlastními vnějšími kryty a polštářky v různých barvách a úpravách. Vnější kryty jsou vyrobeny z hliníku pro lehkou, odolnou úpravu. K dostání jsou v různých barvách a povrchových úpravách – keramických nebo eloxovaných, za cenu 12 490 Kč, přičemž cena příslušenství je 1 249 Kč. O konkrétní dostupnosti prozatím Dyson mlčí, nicméně by k uvedení do prodeje mělo dojít brzy.