Úlet roku, nebo důmyslný pomocník? Dyson představil sluchátka, která zároveň čistí vzduch

Člověka se sluchátky Dyson Zone na ulici rozhodně nepřehlédnete

Dostanou se také do Česka

Cenu prozatím neznáme

Singapurská firma Dyson je známá především pro své domácí spotřebiče, jako jsou vysavače či fény. To ovšem neznamená, že by si ani tato respektovaná společnost nechtěla zariskovat vytvořením zařízení, které na trhu nemá obdoby. Řeč je o sluchátkách (nebo snad masce?) Dyson Zone, která nejenže umí přehrávat hudbu, ale zároveň fungují jako osobní čistička vzduchu do terénu. To by mohli ocenit obzvláště lidé žijící v oblastech se znečištěným vzduchem, jako je třeba Ostravsko.

Z technických specifikací vázajících se ke zvuku je potřeba zmínit dynamický rozsah 6 Hz až 21 kHz, zkreslení 0,08% @ 94 dB 1 kHz, dvojici 40mm neodymových měničů s impedancí 16 ohmů, podporu pro kodeky SBC, AAC a LHDC, aktivní potlačení hluku až do 38 dB, Bluetooth 5.0, 3,5mm audio jack či baterii s kapacitou 2 600 mAh, která se skrze USB-C dobije za přibližně 3 hodiny, přičemž výdrž by měla dosáhnout až 50 hodin. Filtr zachytí až 99 % částic PM0,1, plyny NO 2 , SO 2 i O 3 a vydrží až 12 měsíců. Sluchátka rozhodně nejsou žádný střízlík – na výšku měří 20 cm, šířka činí 24 cm a hloubka i s čistícím filtrem je 21 cm. Váha se zastavila na 595, respektive 670 gramech (s nasazeným filtrem).

Právě onen filtr dělá z produktu exotickou záležitost. Přichytává se magneticky a nedotýká se obličeje, neboť kompresory s rychlostí až 9 750 otáček za minutu dodávají vyčištěný vzduch přímo před nos a ústa. Záporně nabité elektrostatické filtrační médium zachycuje ultrajemné částice, jakými jsou alergeny nebo částice brzdového prachu a průmyslové spalování. Druhá vrstva K-Carbon je vrstva uhlíku obohacená draslíkem, která zachycuje plynné znečišťující látky, jako jsou NO 2 , SO 2 a O 3 , ale také nepříjemné městské pachy, jako jsou například stavební výpary, odpadní vody nebo zatuchlý vzduch v systémech metra.

Nutno podotknout, že vzhled zařízení je skutečně extravagantní, obzvláště s nasazeným filtrem. A k normálnosti mu nepomáhají ani tři barevné kombinace využívající modrou, stříbrnou a měděnou barvu. Pokud jste ovšem imunní vůči podezřívavým pohledům okolí a zároveň žijete v místech se znečištěným vzduchem, kterých je i v naší zemi stále poměrně hodně, může se z Dyson Zone stát užitečný kus příslušenství. Sluchátka by měla být dostupná v příštím roce za prozatím neoznámenou cenu, a to i v Česku.