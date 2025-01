Známe výbavu Samsungu Galaxy A56! Konečně dostane rychlejší nabíjení

Samsung chystá nástupce jednoho ze svých nejpopulárnějších telefonů

Galaxy A56 se bude v mnohém podobat svému předchůdci, ale dočkáme se i několika vylepšení

Největšími novinkami má být výkonnější neurální jednotka a rychlejší nabíjení

Samsung v průběhu tohoto měsíce představí novou řadu vlajkových smartphonů Galaxy S25, někdy poté bychom se měli dočkat i nových „áček“. Vládcem příští generace populárních telefonů střední třídy by se měl stát model Galaxy A56, jehož předchůdci byli oceňováni za prvky výbavy z vyšších cenových pater – opticky stabilizovaný fotoaparát, zvýšenou odolnost nebo dlouhou softwarovou podporu. To samé by měl přinést i letošní model, který by měl oproti loňskému modelu přinést upravený design fotoaparátu a rychlejší nabíjení. Co o něm ještě víme?

Samsung Galaxy A56: výkonnější čipset a upravený fotoaparát

Po designové stránce bude Galaxy A56 vypadat podobně jako jeho loňský předchůdce – Samsung opět mu dopřeje skleněná záda a ploché kovové boky, jejichž součástí bude ostrůvek Key Island sdružující veškerá ovládací tlačítka. Úpravu podstoupí hlavní fotoaparát, namísto tří samostatně ležících čoček Samsung tentokráte nasadí svislý oválný modul se třemi kamerami – 50Mpx hlavní, 12Mpx širokoúhlou a 5Mpx makro. Pořizování autoportrétů bude mít opět na starosti 12Mpx kamerka v kruhovém otvoru displeje.

Úhlopříčku obrazovky zatím neznáme, předpokládáme však, že se bude jednat o 6,6″ panel jako loni. Očekáváme Dynamic AMOLED panel s Full HD+ rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz a zářivými barvami, kaňkou na kráse budou pravděpodobně pouze širší rámečky.

Galaxy A56 má pohánět nový 4nm čipset Samsung Exynos 1580 se čtyřmi velkými jádry (1 × Cortex A720 s taktem 2,9 GHz, 3 × Cortex A720 s taktem 2,6 GHz) a čtyřmi úspornými (4 × Cortex A520 s taktem 1,95 GHz. Tento čip rovněž disponuje neurální jednotkou s výkonem 14,7 TOPS, což je mezigeneračně třikrát více – teoreticky bychom se tak i u Galaxy A56 mohli dočkat alespoň částečné podpory balíku Galaxy AI. Naznačuje to i spekulovaný nárůst RAM – k dispozici již nebude 6GB varianta, do prodeje půjdou pouze modely s 8 a 12 GB. Kapacita úložiště má pak zůstat 128 a 256 GB.

Kapacita akumulátoru má zůstat 5 000 mAh, ovšem konečně by mělo dojít k navýšení nabíjecího výkonu, a to z dosavadních 25 wattů na 45 wattů. O podpoře bezdrátového nabíjení se bohužel nehovoří. Spekuluje se však o ceně, která by měla ve Velké Británii činit 439 liber – to je stejná částka jako u loňského modelu, takže bychom se snad neměli dočkat zdražení. Úřadující Galaxy A55 byl představen 11. března loňského roku, jeho nástupce by tak mohl dorazit v podobném termínu.

