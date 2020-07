Známe specifikace a víme, jak bude vypadat ohebný Samsung Galaxy Fold 2 (video)

Představení dalších novinek od Samsungu se nezadržitelně blíží. Vše zatím nasvědčuje tomu, že další Unpacked event by podle leakera Ice Universe měl proběhnout 5. srpna a vzhledem k současné situaci okolo koronaviru půjde vůbec poprvé v historii Samsungu výhradně o online akci. Na druhou stranu, už letošní keynote od Applu ukázala, že předpřipravené online přenosy vůbec nemusejí být nudné.

V případě řady Galaxy Note 20 už víme, jak bude vypadat nejvybavenější model Note 20 Ultra, jelikož jeho podobu na svém webu omylem zveřejnila ukrajinská pobočka Samsungu. V poslední době se ale začíná objevovat stále více zákulisních informací o druhé generaci Samsungu Galaxy Fold s ohebným displejem.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Fold 2 Systém: Android 10 Rozměry: nezjištěno , Hmotnost: okolo 270 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 865 či 865+ RAM: 12 GB , Interní paměť: 256/512 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,23" + 7,7", 720 × 1680 px, 2152 × 1536 px Hlavní fotoaparát: nezjištěno Druhý fotoaparát: nezjištěno Třetí fotoaparát: nezjištěno , Přední kamera: nezjištěno Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 5000 - 5500 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Po sérii renderů, které vznikly na základě uniklých informací, nyní Ben Geskin ve spolupráci s projektem Byte Insiders připravil několik videí, na kterých si pravděpodobnou podobu modelu Galaxy Fold 2 můžete prohlédnout.

Samsung Galaxy Fold 2 🔥 Render based on latest leaks Collaboration @byteinsiders x @BenGeskin pic.twitter.com/lN9XMCSHzE — Ben Geskin (@BenGeskin) July 5, 2020

Konečně větší displej a tenčí rámečky

Hlavní (ohebný) displej by měl podle leakera Ice Universe mít úhlopříčku 7,7 palce a rozlišení 2213 x 1689 pixelů. Ice Universe rovněž upřesnil, že šířka rámečku by měla být pouze 3,8 mm. Zhruba v polovině jeho pravé části by měl být umístěný výřez pro kamerku s průměrem 4,8 mm.

Malá úhlopříčka vnějšího displeje byl jeden z největších záporů u první generace (4,6″), letos by ale zobrazovací panel měl vyplňovat výrazně větší prostor přední strany, díky čemuž úhlopříčka naroste na 6,23 palce (rozlišení 819 x 2267 px). V horní části uprostřed bude mít své místo další selfie kamerka.

Galaxy Note 20, Fold 2 i hodinky Watch 3

Kapacita interní paměti by měla být 256 a 512 GB a v plánu je představení klasické i 5G varianty. Hnacím motorem by se měl stát procesor Snapdragon 865 či 865+. Kapacita baterie by měla být 4500 či 5000 mAh.

Nad operačním systémem Android 10 najdeme novou verzi uživatelského prostředí One UI 2.5. S uvedením do prodeje se na vybraných trzích údajně počítá už 20. srpna. Evropská cena by se údajně měla pohybovat okolo hranice 1890 euro, což je v přepočtu zhruba 50 tisíc Kč.