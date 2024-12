Změní se podoba fotomodulu u iPhone 17 Pro? Uznávaný leaker prozradil nové informace

V případě iPhonu 17 Pro se aktivně spekuluje o podobě fotomodulu

Některé zdroje tvrdí, že se Apple uchýlí k horizontálnímu rozložení fotoaparátů

Leaker s přezdívkou Instant Digital je ale jiného názoru

Většinu lidí patrně překvapila zpráva z minulého týdne, která představila spekulaci týkající se budoucího iPhonu 17 Pro. Podle těchto informací by mělo chystané zařízení nabídnout razantní změnu designu, konkrétně pak rozložení fotoaparátů, jenž by neměly být v typickém fotomodulu z posledních let, ale měly by být horizontálně seřazeny vedle sebe, jako tomu je kupříkladu u Pixelů od Googlu. Tato poměrně divoká spekulace zvedla ze židle nejednoho fanouška technologií z mnoha různých důvodů, nicméně vzhledem k tomu, že za touto spekulací stojí renomovaný server The Information a leaker Digital Chat Station, nešlo tuto skutečnost ignorovat.

Podoba fotomodulu se měnit nebude

Nyní se svou trochou do mlýna přispěl také jiný známý leaker s přezdívkou Instant Digital. Podle něj Apple žádnou radikální změnu nechystá, alespoň ne co do rozložení fotoaparátů. V novém příspěvku na sociální síti Weibo leaker uvedl, že ačkoli se vzhled zadní strany iPhonu 17 Pro má skutečně proměnit, rozložení tří fotoaparátů je stále trojúhelníkové, nikoli horizontální „Trojúhelníkové“ uspořádání fotoaparátu iPhonu 11 Pro představuje výrazný posun oproti předchozím modelům, které měly v té době běžnější rozložení.

Rozhodnutí Applu přejít na nový design bylo vedeno především potřebou umístit nový širokoúhlý fotoaparát na záda zařízení, spolu s vylepšenými snímači a optikou. Představení fotomodulu v této podobě stanovilo nový estetický standard pro následující modely a ovlivnilo design pozdějších verzí až po dnešní iPhone 16. Ať už bude podoba fotomodulu iPhonu 17 Pro jakákoli, celkový design by měl doznat změn. Jednou ze spekulací je také dělená zadní strana, kdy by horní strana měla být vyrobena z hliníku, zatímco spodní by měla dostat skleněný povrch, především kvůli bezdrátovému nabíjení.

Pokud jde o samotného leakera Instant Digital, ten má na kontě řadu velice přesných predikcí, jako je žlutý iPhone 14, použití matného skla na zádech iPhonů 15 a 15 Plus nebo změna polohy přední selfie kamery u iPadů Air a iPadů Pro. Jak se nakonec Apple rozhodne ukáže až čas, nicméně spekulace o tom, že se dočkáme výrazné změny podoby fotomodulu dostávají trhliny.