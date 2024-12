iPhone 17 Pro nejspíše čeká razantní redesign. Vypadat má jako Pixel od Googlu

Chystaný iPhone 17 Pro údajně nabídne zcela novou podobu fotomodulu

Ten svým horizontálním rozložením připomíná Pixely od Googlu

I přes potvrzení z několika stran je otázkou, zda se Apple k tomuto skutečně odhodlá

Současná generace iPhonů s číslem 16 se prodává teprve pár měsíců, nicméně informátoři nelení a už čile přinášejí informace o tom, jak budou vypadat jejich nástupci. Zatímco letošní základní modely iPhonu se dočkaly viditelné změny designu, vybavenější Pro varianty se na první pohled od minulých let příliš neliší. To by se nicméně v příštím roce mohlo změnit, alespoň podle leakera s přezdívkou Digital Chat Station. Ten na čínské sociální síti Weibo zveřejnil rendery pravděpodobné podoby iPhonu 17 Pro, který koresponduje s předchozími spekulacemi serveru The Information.

Nabídne iPhone 17 Pro radikální změnu fotomodulu?

Modely iPhone 17 Pro pro příští rok údajně projdou zásadní změnou designu, konkrétně se zaměří na změny v modulu zadního fotoaparátu. Nyní se zdá, že informace z dodavatelského řetězce tuto výraznou změnu potvrzují.

Už koncem minulého měsíce tvrdil Wayne Ma z The Information, že zadní strana iPhonu 17 Pro a iPhonu 17 Pro Max bude mít obdélníkový fotomodul vyrobený z hliníku, zatímco spodní polovina bude nadále vyrobena ze skla, aby podporovala bezdrátové nabíjení. Zpráva rovněž uvádí, že iPhone 17 Air má v současné době na zadní straně velký, vycentrovaný fotomodul s jedním fotoaparátem.

Čínský leaker nyní tuto změnu potvrdil. „Podrobnosti o uspořádání fotoaparátu jsou nejasné, ale modul má mít tento podlouhlý oválný tvar,“ uvedl. „Očekává se, že podobný design bude mít i mnoho nových telefonů s Androidem v příštím roce,“ zároveň dodal na adresu konkurence. Pokud by se tato změna potvrdila, byla by to největší proměna designu fotomodulu od zavedení charakteristického čtvercového stylu, který debutoval společně s iPhonem 11 v roce 2019. Nelze si zároveň nevšimnout, že takto vyvedený fotomodul se výrazně podobá tomu, který ve svých telefonech Pixel používá Google.

Svou trochou do mlýna přispěl i jiný známý leaker, Ice Universe. Ten připomenul, že taková změna by se neobešla bez výrazného přepracování vnitřku telefonu, což vyžaduje značné množství času pro testování, ale také financí na vývoj. Je tedy otázkou, zda se Apple skutečně odhodlá k takto radikální změně, nebo zda se jedná jen o pracovní verzi, která se nedočká finální produkce.