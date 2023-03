Zkontrolujte svůj počítač a telefon. Útočníci mají rafinované způsoby, jak vás šmírovat

Kyberzločinci nachází nové způsoby, jak se nabourat lidem do soukromí

V ohrožení dnes mohou být de facto všichni uživatelé počítačů, mobilů či chytré domácnosti

Chytrá domácnost se těší velké popularitě. Pojí se s tím však i bezpečnostní rizika, která poměrně poutavě představil třeba sci-fi seriál Black Mirror. Kyberzločinci se zlepšují a kromě vašeho profilu na Facebooku se mohou nabourat i do vaší domácnosti – kupříkladu kamerového systému.

Jak člověk pozná, že je odposloucháván a šmírován internetovými šmejdy? I když nemáte žádnou rozsáhlou chytrou domácnost, můžete být sledováni přes osobní počítač. Naštěstí dnešní laptopy mají speciální světelnou indikaci hned vedle kamerky, takže poznáte, že webkamera běží, i když o tom nevíte.

Vaše zařízení (ať už jde o smartphone, počítač nebo produkty chytré domácnosti) může vykazovat větší energetickou spotřebu než obvykle. U mobilních zařízeních to poznáte tak, že se rychleji vybíjí baterie, anebo roste spotřeba mobilních dat. Určitě se zaměřte na to, co atypický výdej způsobuje.

Šmírování na vašem vlastním zařízení může způsobit i nedopatřením stažený malware z internetu. V takovém případě si dejte velký pozor na soubory a složky, které neznáte nebo jste o nich v systému nevěděli. Podezřelé programy okamžitě odstraňte.

Pakliže si povšimnete podezřelého chování vašeho počítače, mobilního telefonu nebo přístrojů v chytré domácnosti, upozorněte servisního technika nebo policii.