Huawei má velký problém. Na veletrhu MWC měla značka bez dovolení špehovat návštěvníky

Huawei dávno nepatří ke stálicím globálního trhu se smartphony, hodně mu uškodilo ochranné opatření vlády USA, které de facto zbavilo Huawei spolupráce s americkými partnery. Podle mnohých jde o příliš kruté vymezení se vůči Huawei. Čínská firma však svým chováním občas ukazuje, že opak může být pravdou.

Podle několika svědků totiž Huawei špehoval návštěvníky veletrhu Mobile World Congress, který probíhal na začátku minulého týdnu. Čínský výrobce si pronajal takřka celou halu 1 a na poměrně velké ploše vystavoval své smartphony, tablety, počítače, hodinky, sluchátka a další spotřební zboží, ale také telekomunikace, nabízel ukázku fitness aktivit a podobně.

Pakliže jste se chtěli dozvědět něco nad rámec stánku, byli jste vpuštěni do útrob haly se speciální visačkou (tzv. za zavřené dveře), ke které byla připevněna návštěvnická karta. Bohužel pro Huawei, pár návštěvníků zapomnělo při odchodu ze stánku visačku vrátit.

Mezi nimi například manažer z Nokia Rolf Werner nebo investor, který si na Twitteru přezdívá @Officialruuki. Ti se rozhodli visačku rozebrat, načež zjistili, že obsahuje jisté lokalizační zařízení. O tom však Huawei dopředu nikoho neinformoval.

Na zadní straně visačky prý jen stálo: „Používáme technologie RFID a Bluetooth ke shromažďování údajů o čase přejetí touto kartou Huawei u vstupu do výstavního areálu Huawei, informací o poloze v reálném čase a informací o čase pobytu držitelů karet Huawei ve výstavním areálu Huawei.“

amazing 🤔😂 well done all the operators who use this "Orange" Company from China called #Huawei #MWC2023 #MWC23 #MWCBarcelona2023 pic.twitter.com/D3hYAGpMzl

— ruuki (@Officialruuki) March 2, 2023