Žhavte svoje Pixely, vyšla první beta Androidu 16. Přináší tyto klíčové novinky

Google včera večer vypustil veřejnou beta verzi Androidu 16

Systém umí lépe pracovat s velkými displeji nebo notifikovat na právě probíhající události

Už dnes si mohou beta verzi nainstalovat majitelé podporovaných zařízení Google Pixel

Google od letošního roku výrazně mění harmonogram vydávání operačního systému Android. Zatímco dosud jsme byli zvyklí na příchod finální verze někdy na konci léta, Android 16 by měl být hotov už na jaře. Zhruba o čtvrt roku dříve než obvykle rovněž přicházejí testovací verze – první vývojářské preview Androidu 16 vyšlo už loni v listopadu, nyní přichází první veřejná beta verze.

Android 16 je tu! Co přináší nového?

V přechozích vývojářských verzích Google postupně připravoval vývojáře na novinky odehrávající se pod kapotou, nicméně došlo i na pár drobností, které ocení běžní uživatelé – sdílení zdravotnických záznamů ve formátu FHIR, nové barevné režimy displeje, možnost ztlumovat časté notifikace, sdílení zvuku na více zařízení najednou apod. První veřejná beta verze tento seznam rozšiřuje o další položky:

Adaptace aplikací na různé velikosti okna – aplikace v systému Android by neměly být napevno svázané s aktuálním rozlišením nebo orientací obrazovky, ale měly by umět svoji velikost plynule přizpůsobovat. Google tímto krokem cílí především na tablety a jiná zařízení s velkou obrazovkou, na nichž by mělo být jednodušší spouštět aplikace v oknech s možností plynulé změny velikosti. Tento krok ocení i majitelé ohebných zařízení, u nichž lze měnit velikost displeje.

Tuto funkci již dříve implementovali výrobci třetích stran ve svých nadstavbách, nyní by měla být nedílnou součástí systému Android. Vývojáři nicméně budou moci zpočátku nový způsob adaptace aplikací na různé proporce odmítnout – povinný bude zřejmě až příští rok v Androidu 17 a nebude se týkat her.

Živé aktualizace – Android 16 přinese nový typ interaktivních oznámení, která budou umět zobrazovat průběh aktivit. Z notifikace se tak například rychle dozvíte, za jak dlouho vám přiveze kurýr jídlo. Podobnou funkci představil Apple před dvěma roky v iOS 16.

Podpora kodeku AVP – další novinkou je podpora kodeku Advanced Profesional Video, který představil v roce 2023 Samsung na své vývojářské konferenci. Tento kodek má poskytovat „profesionální“ záznam videa bez ztráty kvality, přičemž velikost souborů má být až o 20 procent menší než u obdobných kodeků. Zajímavé je, že čerstvě představené smartphony řady Galaxy S25 tento kodek zatím nepodporují, neboť standardně natáčejí videa v 10bitové kvalitě v kodeku HEVC.

Prediktivní navigace třemi tlačítky – Android 15 zavedl funkci, která při použití gesta zpět poskytuje uživateli náhled místa, na které se vrátí (anebo nevrátí, pokud se rozmyslí). Tato novinka se dosud omezovala pouze na gesta vyvolaná z pilulkového tlačítka, v Androidu 16 by měla být ale dostupná pro „starý“ systém ovládání třemi tlačítky po stisknutí tlačítka zpět.

API pro noční režim – Google také do Androidu 16 přidává API Night Mode Indicator, které má pomoci fotoaplikacím přizpůsobovat prostředí aktuálním světelným podmínkám.

Širší podpora trackování – Android 16 zavádí nová API, která poskytují více způsobů, jak měřit vzdálenost a úhel mezi jednotlivými zařízeními, do „hry“ se budou moci zapojit například ozvučení kanálu Bluetooth LE, měření vzdálenosti založené na BLE RSSI, širokopásmové připojení nebo doba oběhu Wi-Fi.

Rozšíření pro Gemini – Google v seznamu novinek zmínil i možnost přidávat do služby Gemini rozšíření aplikací třetích stran, byť přímo v beta verzi Androidu 16 se tato funkce nenachází. Jakmile dorazí, bude se chovat podobně jako na čerstvě představených smartphonech řady Galaxy S25 – do Gemini půjdou skrze rozšíření napojit aplikace, se kterými poté bude moci Gemini spolupracovat.

Nainstalujte si Android 16 Beta 1 ještě dnes

Android 16 beta 1 lze od dnešního dne nainstalovat na následující podporovaná zařízení:

Pixel 6, Pixel 6 Pro a Pixel 6a

Pixel 7, Pixel 7 Pro a Pixel 7a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 8, Pixel 8 Pro a Pixel 8a

Pixel 9, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro a Pixel 9 Pro Fold

Do programu Android Beta se lze registrovat skrze tyto stránky, ovšem mějte na paměti, že instalace nehotového softwaru může způsobit nefunkčnost některých aplikací, zhoršit stabilitu, případně ohrozit vaše data. Doporučujeme tedy neprovádět instalaci na hlavní zařízení.

Pokud se Googlu podaří dodržet původně stanovený harmonogram, měli bychom se v příštích třech měsících dočkat ještě dalších tří beta verzí, poté by měla uvolněna finální verze.