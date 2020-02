Závod o nejrychlejší nabíjení pokračuje. Nubia nabídne výkon 80 wattů

Nubia je značkou, kterou v našich končinách zná poměrně malé procento lidí. To však neznamená, že nemá co nabídnout. Čínská značka se snaží prosadit zejména na poli herních telefonů a chystaný model Nubia Red Magic 5G nabídne kromě bestiálního výkonu a displeje s herní frekvencí 144 Hz také velmi rychlé nabíjení. Tak rychlé, že by se stalo nejvýkonnějším nabíjením na poli smartphonů.

Řečí konkrétních čísel se jedná o výkon 80 wattů. To je například dvojnásobek toho, co ve svých vlajkových lodích nabízí Huawei a v případě porovnání s jablečnými telefony od Apple je to více než čtyřnásobná hodnota. Informace o tak vysokém výkonu jsou ze snímku obrazovky chystaného modelu, kde jsou vidět parametry 8,4 V a 9,6 A. Lehkým výpočtem se dostaneme k výsledným 80 W, které budou nabíjet baterii o dosud neznámé kapacitě.

Zatím není jasné, kdy se model Red Magic 5G dočká představení a kdy půjde do prodeje. Pokud Nubii nepředběhnou společnosti jako Xiaomi nebo Oppo, které vyvíjejí nabíjení o výkonu přes 100 W, bude mít tento herní model oficiálně nejrychlejší nabíjení v telefonu. Tento rok se zřejmě dočkáme dvou trendů: displeje s vysokou obnovovací frekvencí a bleskově rychlé nabíjení. Nubia se bude účastnit závodů na obou frontách.