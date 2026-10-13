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Zámek vás pozná, kamera sklopí zrak: Apple Home Collection novinky mají pro Čechy nepříjemný zádrhel

Jiří Hrma
Jiří Hrma 13. 10. 15:39
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Apple Home Collection přináší kamery, které sklopí zrak, i zámek odemykaný příchodem
  • Apple připravil s LG a Schneider Electric kamery, videozvonek, chytrý zámek, termostaty a čidla ovládaná přímo z aplikace Domácnost
  • Kamery nabídnou 2,5K video a nahrávání při výpadku Wi-Fi, zámek díky UWB rozpozná váš příchod
  • Prodej začne v prosinci, čeští zákazníci ale mají smůlu

Při pořizování chytré domácnosti často přibývají vedle zařízení také aplikace a uživatelské účty. Apple chce s novou řadou Home Collection nastavení výrazně zjednodušit. Příslušenství vyvinuté společně s LG a Schneider Electric se přidává přímo pomocí iPhonu a spravuje přímo v aplikaci Domácnost (Apple Home). Samostatný účet u výrobce ani jeho aplikace nejsou potřeba.

Právě odhalená nabídka pokrývá hlídání domu, odemykání dveří i regulaci teploty. Jednotlivá zařízení lze používat samostatně nebo propojit automatizacemi. Pro české zájemce má ovšem představení podstatný háček: mezi oznámenými trhy Česko, respektive celá Evropa úplně chybí.

Čtyři kamery, dva pohledy ze zvonku a soukromí po návratu domů

LG připravilo čtyři kamery s rozlišením až 2,5K. Ve spojení s domácím centrem, například HomePodem, novým HomePodem mini, Apple TV 4K nebo novým domácím hubem HomeView, dokážou rozpoznávat lidi, známé tváře, domácí zvířata, vozidla a zásilky.

LG Outdoor Cam Plug-In kamera
LG Outdoor Cam Plug-In kamera

Videozvonek LG Video Doorbell Wired používá dvě kamery. Přední snímá návštěvníka v rozlišení 2,5K, spodní zabírá ve Full HD rozlišení například prostor u dveří. Mezi pohledy lze samozřejmě přepínat. Součástí je přisvětlení a zvonění mohou přehrávat HomeView, HomePod i HomePod mini.

Venkovní LG Floodlight Cam doplňuje kameru dvojicí adaptivních reflektorů, které se automaticky rozsvítí při zaznamenání pohybu. Nabízí také barevné noční vidění při slabém osvětlení. Stejnou funkci má LG Outdoor Cam Plug-In, u které je možné nastavit úhel záběru podle umístění.

Apple Home Collection – nově představené produkty
Apple Home Collection – nově představené produkty

Nejzajímavější práci se soukromím nicméně předvádí vnitřní LG Indoor Cam Plug-In. Při vzdálené kontrole domácnosti se naklápí podle požadovaného pohledu, ale jakmile se vrátí první člen domácnosti, sklopí se dolů a přestane prostor sledovat. Polohu lze upravit také ručně nebo prostřednictvím aplikace Domácnost.



Nová 4. generace Apple TV 4K



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Vestavěné úložiště umožňuje kamerám pokračovat v nahrávání při výpadku Wi-Fi. Živý obraz, aktivitu i rychlé náhledy bez otevírání celého přenosu lze samozřejmě sledovat na iPhonu, iPadu, Macu, Apple TV 4K a HomeView. Historie událostí za posledních deset dní nicméně vyžaduje předplatné iCloud+. Samostatné předplatné kamerového systému se ale neplatí. U podporovaných tarifů přidává Apple Intelligence slovní shrnutí záznamů a vyhledávání pomocí běžného popisu toho, co chce uživatel najít (opět ale pouze pro uživatele v USA).

Zámek pozná, že se blížíte ke dveřím

LG Smart Deadbolt Lock využívá UWB k rozpoznání vzdálenosti a příchodu uživatele. Pokud má člověk digitální klíč v kompatibilním iPhonu nebo Apple Watch, dveře se při přiblížení automaticky odemknou. Telefon ani hodinky nemusí přikládat ke čtečce. Zůstávají i další možnosti: přiložení zařízení, zadání PINu nebo klasický klíč se skrytou vložkou. Přístup pro návštěvu či třeba uklízečku, lze sdílet z aplikace Domácnost.

Chytrý zámek LG Smart Deadbolt Lock
Chytrý zámek LG Smart Deadbolt Lock

Zámek rozpozná otevření, zavření i manipulaci a upozorní také na situaci, kdy jsou dveře otevřené navzdory zamčenému mechanismu. Podporovány jsou standardy Matter a Aliro, přičemž základní funkce přístupu fungují místně i bez internetového připojení. Propojení s videozvonkem umožní v jednom zobrazení zkontrolovat návštěvu a odemknout jí. Po zazvonění přijde upozornění na zařízení uživatele, který může s návštěvníkem na dálku mluvit a pustit ho dovnitř.

Teplota podle přítomnosti obyvatel

Termostaty dodají oba partneři: LG i Schneider Electric. Funkce Adaptive Temperature v Domácnosti využívá zpracování na iPhonu a upravuje nastavení podle toho, zda je někdo doma, chystá se ke spánku, nebo odešel. Nemá tedy vyžadovat ruční sestavování časového rozvrhu.

Teplotu a vlhkost v jednotlivých místnostech mohou měřit nová samostatná čidla obou výrobců i senzory zabudované v HomeView, HomePodu a HomePodu mini. Termostaty a čidla podporují Matter. Výrobci počítají se svépomocnou montáží, kterou má usnadnit rozpoznání připojených vodičů; konkrétní kompatibilitu se systémem vytápění a chlazení je ovšem potřeba posuzovat podle daného zařízení.

Funkce Clean Energy Guidance dokáže přesouvat vytápění a chlazení do období s čistší a levnější elektřinou. Je však určena pouze pro kontinentální USA a zákazníky s kompatibilním tarifem dodavatele. Domácnost zároveň zobrazí přehledy využití včetně informací o špičkových a mimošpičkových sazbách.

Společné automatizace a šifrované záznamy

Všechna zařízení řady podle Applu podporují Thread, který pomáhá zachovat spojení i při výpadku Wi-Fi. Při změně domácí Wi-Fi se mají automaticky aktualizovat také přístupové údaje příslušenství.

Automatizace mohou při odchodu posledního obyvatele zamknout dveře, zapnout sledování kamer a upravit teplotu pro prázdný byt. Před návratem se začne teplota znovu přizpůsobovat. Ranní scéna zase může současně změnit nastavení termostatu, sklopit vnitřní kameru a spustit hudbu na HomePodu. K ovládání jednotlivých produktů slouží také Siri.

Apple uvádí, že osobní data a kamerové záznamy v Domácnosti chrání koncové šifrování, takže k nim nemá přístup on ani LG či Schneider Electric. Obraz se zpracovává na domácím centru nebo v prostředí Private Cloud Compute. Předplatitelům iCloud+ se záznamy ukládají šifrovaně do iCloudu na deset dní.

Ceny začínají u čidel, český prodej zatím potvrzený není

Prodej Home Collection začne v prosinci 2026 přes web Applu, aplikaci Apple Store a kamenné prodejny. Vybrané příslušenství bude následovat začátkem roku 2027. Přesné rozdělení produktů mezi oba termíny Apple neupřesnil.

Zařízení Cena v USA Orientační přepočet (s 21% DPH)
LG Video Doorbell Wired 249,95 USD 6 590 Kč
LG Floodlight Cam 399,95 USD 10 540 Kč
LG Outdoor Cam Plug-In 299,95 USD 7 910 Kč
LG Indoor Cam Plug-In 199,95 USD 5 270 Kč
LG Smart Deadbolt Lock 349,95 USD 9 230 Kč
LG Smart Thermostat 199,95 USD 5 270 Kč
LG Temperature Sensor 39,95 USD 1 050 Kč
Schneider Home Smart Thermostat 199,95 USD 5 270 Kč
Schneider Home Room Sensor 39,95 USD 1 050 Kč

Kamery a videozvonek budou bohužel dostupné jen v USA, Kanadě a Velké Británii. Venkovní modely a zvonek dostanou provedení Essence Graphite a Essence Silver, vnitřní kamera bude v Essence White. Zámek se ve stejných dvou odstínech jako venkovní kamery nabídne v USA a Kanadě.



Apple HomeView



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Na USA a Kanadu je omezená také oznámená dostupnost termostatů a čidel. LG je připravilo v Essence White, termostat Schneider Home v kombinaci Silver + White a jeho pokojové čidlo v bílé.

Samostatně se budou prodávat napájecí adaptéry LG C-Wire Power Adapter a Schneider Home C-Wire Power Adapter, každý od 24,95 dolaru, tedy přibližně 660 Kč s DPH. Krycí deska Schneider Home Trim Plate vyjde od 14,95 dolaru, orientačně 390 Kč s DPH. V USA Apple od letošního podzimu nabídne také placenou instalaci prostřednictvím ADT.

České ceny ani termín uvedení na zdejší trh oznámeny nebyly. Apple navíc výslovně uvádí, že HomeView nebude v Evropské unii dostupný kvůli nedostupnosti Siri AI v iOS v EU. Toto omezení se týká HomeView.

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Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Jiří Hrma
Jiří Hrma
Zakladatel a šéfredaktor SMARTmania.cz, fanoušek moderních technologií a chytré domácnosti, cestovatel, milovník elektronické hudby a vyznavač extrémních sportů.

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