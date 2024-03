Zákaz měření okysličení krve pro Apple Watch v USA platí do roku 2028, přesto jej lze obejít

Pulzní oxymetr musel Apple kvůli patentového sporu ze svých hodinek odstranit

Pokud se situace nezmění, bude jej moci Apple znovu použít v roce 2028

Omezení se týká pouze amerického trhu, nicméně lze už nyní obejít

Už to jsou téměř dva měsíce, kdy Apple musel v USA pozastavit prodej chytrých hodinek Watch Series 9 a Watch Ultra 2 kvůli sporu ohledně technologie pro měření okysličení krve. Nový dokument zveřejněný americkým úřadem pro cla a ochranu hranic naznačuje, kdy by Cupertino mohlo tuto technologii konečně obnovit. Podle něj patent, který Apple porušil, vyprší v srpnu 2028. Po tomto datu se tedy nejspíše měření okysličení krve do chytrých hodinek od Applu vrátí, pokud tedy Komise USA pro mezinárodní obchod nepřijme jeho odvolání a neumožní mu využívat tuto technologii ještě dříve.

Pulzní oxymetr se do Apple Watch může vrátit až v roce 2028

Pokud však Komise USA pro mezinárodní obchod nepřijme odvolání společnosti Apple před tímto datem, mohla by cupertinská firma funkci krevního kyslíku obnovit. Přesto může trvat poměrně dlouho, než Apple tuto funkci uživatelům Apple Watch vrátí. Pokud ale Apple nenajde způsob, jak vyvinout snímač kyslíku v krvi, který by neporušoval daný patent, funkce se možná vrátí až po představení hodinek Apple Watch Series 14.

Pro uživatele v USA existuje řešení, je ale poměrně komplikované. Na ně upozornila samotná společnost Masimo, která úřadům v rámci své stížnosti dokazovala, že vypnutí funkce není hardwarové omezení, ale že pulzní oxymetr je vypnutý jen skrze kód na softwarové úrovni. Podle Masima lze znovu pulzní oxymetr aktivovat, přičemž k tomu stačí mít jailbreaknutý iPhone.

Za celou kauzou stojí patentový spor mezi společností Masimo a technologickým gigantem z Cupertina. Masimo je kalifornská firma, která byla založena v roce 1989 a zaměřuje se především na výrobu zdravotnických přístrojů pro monitorování pacientů. V roce 2022 Masimo díky akvizici značky Sound United rozšířilo pole působnosti o oblast domácího audia a nositelné elektroniky zaměřené na monitoring zdravotních funkcí. Nejen nejnovější generace hodinek mají v USA údajně porušovat několik patentů Masima, které se týkají měření okysličení krve prostřednictvím senzoru SpO2. Uživatelů v Evropě se tento problém netýká.