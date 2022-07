Z 0 na 100 pod deset sekund? Xbox Series X výrazně zrychlil

Mezi jednu z nejvýraznějších novinek u aktuální generace konzolí je jejich rychlost. Nejde přitom jenom o vyšší výkon procesoru a grafiky, ale výrazného zrychlení se dočkalo také úložiště, které konečně přestalo spoléhat na plotnové disky. Sázka na SSD znatelně zkrátilo nejen načítání her, ale také spouštění samotného systému. A právě na tom Microsoft ještě více zapracoval u své dosud nejvýkonnější konzole Xbox Series X.

Při studeném startu byla až doposud konzole provozuschopná do 13 sekund od stisknutí tlačítka. To je bezesporu velmi úctyhodný čas, avšak většina hráčů preferovala stand-by režim, který zapínal konzoli prakticky okamžitě (ale který spotřebovává o něco více energie). To Microsoft evidentně trápilo, a proto se rozhodl zrychlit studený start natolik, aby hráči měli důvod přepnout svou konzoli ze stand-by režimu do úsporného. Jak toho dosáhl?

Poměrně jednoduše – upravil rychlost a optimalizoval start systému, s čímž jde ruku v ruce také úprava úvodní animace zobrazující logo Xboxu. Microsoft díky tomu zkrátil čas a namísto přibližně 13 sekund, kterých zabralo konzoli zobrazit logo, přihlásit se k profilu a načíst domovskou obrazovku, dosahuje nyní Xbox času zhruba 9 sekund.

Ačkoli se to může zdát na první pohled jako nepatrná úspora času, v praxi je rozdíl viditelný. Ze zrychlení systému ale nebudou těžit pouze majitelé nejvýkonnějšího Xboxu Series X, ale také méně vybaveného sourozence Xbox Series S a také předchozí generace konzolí Xbox One.