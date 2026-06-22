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Xiaomi YU7 GT má nový rekord na Nürburgringu, za volantem ale nikdo neseděl

Michael Chrobok
Michael Chrobok 22. 6. 20:00
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Xiaomi YU7 GT na okruhu Nürburgring
  • Elektromobil Xiaomi YU7 GT vyrazil na Nürburgring lámat rekordy
  • Čas 10:29,483 na první pohled nevypadá příliš působivě
  • Jenže celou trasu vůz ujel výhradně díky plně autonomnímu řízení

Pro každé vozidlo je otázka pokoření německého okruhu Nürburgring otázka cti. Jedna z nejtěžších tratí na světě dokáže pořádně prověřit každou součást vozidla, stejně jako jejího řidiče – ne nadarmo se její severní variantě přezdívá Zelené peklo. Z produkčních vozů se nejrychlejším časem může pyšnit Mercedes-AMG One s časem 6:29,090, v rámci prototypů pak prvenství drží Porsche 919 Hybrid EVO s časem 5:19,546. V loňském roce první místo chvíli drželo i Xiaomi s elektromobilem SU7 Ultra Prototype, přičemž nyní se rozhodlo opět pokořit Nürburgring, byť v trochu jiné disciplíně.

YU7 GT pokořilo Zelené peklo v rekordním čase

Xiaomi YU7 GT už na první pohled není žádný hypersport, ani vozidlo vyvinuté k dosažení maximální možné rychlosti. Automobilka se do západního Německa vydala překonat zcela jiný rekord – konkrétně dosáhla toho, co sama označuje za první světový rekord v autonomním jízdním kole na okruhu Nürburgring Nordschleife, když tento legendární okruh absolvovala za 10 minut a 29,483 sekund. Tento úspěch představuje nejen významný milník pro automobilovou divizi Xiaomi, ale také významnou technickou ukázku toho, jak lze testovat algoritmy pro vysokorychlostní autonomní jízdu v extrémních reálných podmínkách.

Xiaomi YU7 GT na okruhu Nürburgring v rekordním čase
Xiaomi YU7 GT na okruhu Nürburgring

Podle Xiaomi Auto nemá výsledek z Nürburgringu ukázat absolutní hardwarové limity modelu YU7 GT. Firma jej naopak popisuje jako důležitý krok při testování algoritmů autonomního řízení ve vysoce dynamickém prostředí, kde musí vozidlo reagovat na rychlé změny rychlosti, směru jízdy, přilnavosti a brzdného tlaku. Technologie zdokonalené na závodní dráze budou postupně přenášeny do sériově vyráběných vozidel prostřednictvím budoucích aktualizací softwaru a nových verzí produktů.

Xiaomi si na okruhu otestovalo především dynamické řízení vozidla, vysokofrekvenční rozdělení točivého momentu, nouzovou korekci v řádu milisekund, reakce při extrémním zatáčení a brzdění a autonomní rozhodování při vysokých rychlostech. Skutečným cílem tohoto projektu není pouze snaha o co nejlepší čas na kolo, ale hlavním cílem je zvýšit bezpečnost inteligentních systémů řízení v každodenních extrémních situacích, jako je silný déšť, zaplavené silnice, zledovatělý povrch nebo náhlá ztráta přilnavosti.



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Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

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