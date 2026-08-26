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Xiaomi rozdává slevy a dárky. K 17T Pro dostanete obří zvýhodnění a elektrickou koloběžku

PR článek
PR článek 26. 8. 18:30
Smartphony Xiaomi 17t a 17t Pro

Telefony od Xiaomi aktuálně lákají nejen na výborný poměr cena/výkon, ale také zajímavé zvýhodnění nebo dárky. Řadu Redmi Note 15 lze u Mobil Pohotovosti pořídit už od 4 390 Kč, zatímco u výkonnějšího Xiaomi 17T Pro zákazníci mohou využít rovnou trojkombinaci výhod – slevu, bonus a elektrickou koloběžku jako dárek.

Xiaomi 17T Pro: Top fotomobil s dvojím zvýhodněním a koloběžkou za 7 tisíc zdarma

Pokud jste nároční uživatelé a hledáte zcela nejlepší telefon v poměru cena/výkon, Xiaomi 17T Pro nabízí téměř vlajkovou výbavu za podstatně dostupnější cenu. Sází na fotoaparáty Leica včetně 50Mpx hlavního snímače a 50Mpx teleobjektivu s 5× zoomem, špičkový čip MediaTek Dimensity 9500, 144Hz displej a obří 7000mAh baterii se 100W nabíjením.

Nejzajímavější je ale aktuální nabídka. Po slevě a výkupním bonusu pořídíte Xiaomi 17T Pro už od 13 689 Kč a za recenzi k němu navíc dostanete elektrickou koloběžku v hodnotě 6 999 Kč zcela zdarma.

Telefon Xiaomi 17t Pro s koloběžkou Scooter Lite

Redmi Note 15: Skvělý displej a 108 Mpx za neskutečnou cenu

Řada Redmi Note dlouhodobě míří na ty, kdo chtějí co nejvíce výbavy za rozumnou cenu. Největším trhákem nové generace je nepochybně základní Redmi Note 15. Díky zvýhodnění si můžete tento telefon pořídit už od 4 390 Kč. Ve výbavě přitom nechybí skvělý AMOLED displej s obnovovací frekvencí až 120 Hz, 108Mpx fotoaparát, velká 6000mAh baterie nebo čtečka otisků prstů v displeji.

Smartphone Redmi Note 15

Ještě o stupeň výše je Redmi Note 15 Pro, který se může pochlubit 200Mpx fotoaparátem s optickou stabilizací, větší 6500mAh křemíkovo-uhlíkovou baterií a 45W rychlým nabíjením. Na pomyslném vrcholu pak stojí Note 15 Pro+, který kromě skvělého foťáku disponuje také nejvýkonnějším čipsetem, luxusnějším designem a 100W super rychlým nabíjením. Na oba tyto modely můžete využít také výkupní bonus.

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Autor článku PR článek
PR článek
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