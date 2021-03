Xiaomi Mi Band 6: známe oficiální datum představení

Loni v červenci Xiaomi představilo dlouho očekávanou pátou generaci oblíbeného fitness náramku Mi Band 5 (respektive Mi Smart Band 5, nicméně tento nový název se příliš neuchytil a všichni prodejci stále používají původní označení Mi Band.

Na twitteru společnosti Xiaomi se nyní objevila informace o oficiálním představení jeho nástupce. Ten se logicky bude jmenovat Mi Smart Band 6 (ale my mu opět budeme říkat My Band 6). Prozatím půjde pouze o premiéru pro čínský trh v rámci chystaného „mega eventu“ na 29. září. Zde bychom se měli dočkat i odhalení dlouho očekávaného Xiaomi Mi 11 Ultra se sekundárním displejem na zadní straně, a také odlehčené verze Xiaomi Mi 11 Lite.

Design současné generace (Mi Band 5) by měl být základem pro chystaný Mi Band 6, alespoň podle uniklé fotografie, která byla k dispozici jako příloha na stránkách Prohlášení o shodě Evropské Unie. Pro Xiaomi má náramek opět vyrobit firma Huami, která s čínským gigantem bude spolupracovat ještě minimálně další tři roky.

Na první pohled nejsou designové změny nikterak velké. Podle všeho se bude Xiaomi snažit zachovat fyzické rozměry, především kvůli kompatibilitě s náhradními řemínky. Xiaomi Mi Band 5 totiž nebyl s předchozí generací 100 % shodný, což zákazníci nesli nelibě. Mi Band 6 bude pravděpodobně mít stejné rozměry, ale displej by se opět měl trochu zvětšit. Pochvalu si zaslouží také zachování stejné magnetické nabíječky.

Are you ready for the brand new #MiSmartBand6?

It’s time to start making your new exercise plans!

Don't miss the Xiaomi 2021 New Product Launch at 19:30 (GMT+8) on March 29.

Stay #OneStepAhead and discover all during the #XiaomiMegaLaunch pic.twitter.com/xB7mceUT3a

— Xiaomi (@Xiaomi) March 26, 2021