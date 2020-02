Xiaomi Mi 10 nabídne „rychlý“ displej i výkonné nabíjení. Premiéra už dnes

Čínský drak Xiaomi dnes v domovské Číně představí své novinky, které zatopí konkurenci pověstným poměrem ceny a výkonu. Bude se jednat o plnohodnotné vlajkové modely a podle informací, které se na internetu objevily jen pár hodin před oficiálním představením se máme na co těšit. Xiaomi bude následovat trendy a Mi 10 (Pro) nabídne 90Hz OLED displej s HDR10+, maximálním jasem 1120 nitů a 180Hz odezvu na dotyk.

Displeje s vysokou obnovovací frekvencí budou letos v trendech a Xiaomi nebude výjimkou. K tomu ale přidá funkce, které jsou pro mnohé důležitější a užitečnější. Chystané modely tak nabídnou velmi široké a štědré možnosti nabíjení. Drátové nabíjení dosáhne maximálního výkonu 50 W, bezdrátové 30 W a reverzní bezdrátové nabíjení pak 10 W. Hlavně bezdrátové nabíjení je úctyhodné, protože takovým výkon je například u OnePlus dostupný při drátovém nabíjení a i to se jedná o jedno z nejrychlejších. To vše bude napájet baterie o kapacitě 4400 mAh.

Vylepšený model Xiaomi Mi 10 Pro by měl nabídnout ještě rychlejší nabíjení o výkonu 65 W. Displej bude také větší a dostane 120Hz obnovovací frekvenci. Baterie by si měla polepšit na hodnotu 5 250 mAh. Fotoaparát by zde mohl konkurovat i modelům z řady Galaxy S20, protože Mi 10 Pro dostane do vínku 108Mpx fotoaparát. Na internet se nedávno dostala také údajná oficiální reklama chystaného modelu od Xiaomi.