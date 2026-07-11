Xiaomi 17T Pro drtí český trh, nyní je o 4 500 Kč levnější a s koloběžkou zdarma

Dobrá zpráva pro všechny, kdo se k nákupu ještě nerozhoupali. Pokud máte v hledáčku jeden z nejzajímavějších smartphonů letošního roku – Xiaomi 17T Pro, právě teď máte jedinečnou příležitost pořádně ušetřit. Xiaomi společně s Mobil Pohotovostí totiž prodlužují nejen zaváděcí slevu, přidávají výkupní bonus, tříletou záruku a k tomu všemu ještě i neuvěřitelný dárek – elektrokoloběžku v hodnotě 7 tisíc za recenzi telefonu.
Xiaomi 17T Pro: umí vše a ještě vás odveze domů
Xiaomi 17T Pro patří rozhodně mezi to nejlepší, co nám letošní jaro mohlo ze světa smartphonů vůbec nabídnout. Opět klepe na dveře prémiovým vlajkovkám, cenovkou je však nechává hluboko za sebou. Konkuruje jim nadupanou fotovýbavou tradičně vyvinutou ve spolupráci s Leicou – hlavní 50Mpx snímač doplňuje kvalitní 5× teleobjektiv i ultraširokoúhlý fotoaparát. O super výkon se stará nejnovější čip MediaTek Dimensity 9500, o výdrž zase masivní 7000mAh baterka s bleskurychlým nabíjením. Třešničkou je pak balíček AI funkcí kompletně dostupných v češtině.
Novinka startuje na 20 490 Kč, právě teď na ní ale můžete výrazně ušetřit. Se slevovým kódem a výkupním bonusem si cenovku snížíte rovnou o 4 500 Kč, a Xiaomi 17T Pro tak pořídíte jen za 15 990 Kč. Tím ale plejáda slev rozhodně nekončí. Xiaomi umí zákazníky nalákat i co se dárků týče, a ten letošní skutečně nemá obdoby. Za následnou recenzi telefonu totiž dostanete elektrokoloběžku Xiaomi Electric Scooter 4 Lite v hodnotě 6 999 Kč úplně zadarmo. Nabídka má ale jeden háček: dárků není nekonečně a jejich zásoby mizí rychlostí blesku. Kdo chce získat telefon i koloběžku, neměl by proto s nákupem příliš dlouho čekat.