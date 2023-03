Xiaomi 13 Pro v testu DxOMark: vyrovná se těm nejlepším?

Xiaomi 13 Pro ze zúčastnil podrobného fototestu laboratoří DxOMark

Na absolutní špičku telefon nedosáhl, ale rozhodně není ve špatné společnosti

Xiaomi nedávno uvedlo na globální trh své aktuální vlajkové smartphony, které se chtějí měřit s absolutní špičkou, a to jak výbavou, tak i cenou. Vrcholný model Xiaomi 13 Pro v nás zanechal veskrze pozitivní dojmy, byť v některých oblastech by ještě čínská firma mohla trochu přitlačit na pilu. Je jednou z nich i fotoaparát? Na to se podívali redaktoři specializované laboratoře DxOMark.

Xiaomi 13 Pro | Device Score Summary | DXOMARK

Xiaomi 13 Pro disponuje rozumně navrženou sestavou tří fotoaparátů, přičemž každý z nich se pyšní rozlišením 50 megapixelů. Někomu by sice mohl chybět periskopický teleobjektiv, i bez něj ale telefon podává velmi slušné výsledky. Dokazuje to i test DxOMark, podle kterého patří Xiaomi 13 Pro k těm lepším telefonům, byť na špičku úplně nedosahuje.

Silnou stránkou fotoaparátů je podle DxOMark dobrá expozice, vysoké množství detailů, široký dynamický rozsah (i za slabého osvětlení), neutrální vyvážení bílé, hezké barvy a kvalitní přiblížení do střední vzdálenosti. Záporné body telefon naopak nasbíral za nestabilitu expozice ve vysoce kontrastních scénách, občas se vyskytující artefakty, zpožděnou závěrku a občas špatně fungující automatické ostření.

Hardwarové parametry Xiaomi 13 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core,1× 3,2 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2,0 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 740, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,9 × 74,6 × 8,4 - 8,7 mm, hmotnost: 210 g nebo 229 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,73", AMOLED, rozlišení: Quad HD, 1440 × 3200 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4820 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50,3 Mpx, f/1.9, 23mm, 1.0", 1.6µm, Dual Pixel PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/2.0, 75mm, PDAF (10cm - ∞), 3,2× optický zoom, třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 14mm, 115˚, AF, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.0, 0.7µm, Full HD video, HDR, panorama Kompletní specifikace

Xiaomi 13 Pro si nakonec z testu odnesl 136 bodů, což v aktuálním žebříčku stačí na dělené 16. místo, které dosud okupovaly smartphony Xiaomi 12S Ultra a Vivo X90 Pro. A to rozhodně není špatná společnost, uvážíme-li, že až za těmito telefony se nachází Samsung Galaxy S22 Ultra nebo Huawei Mate 40 Pro. Na současnou absolutní špičku Xiaomi ještě něco chybí, avšak jedná se spíše o chyby v postprocesingu, hardwarově Xiaomi 13 Pro nijak nezaostává.