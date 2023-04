Xiaomi 13 Pro má špičkové nabíjení. K čemu využít 120W výkon?

Xiaomi 13 Pro má přímo brilantní rychlé nabíjení s výkonem 120 W

Energii si tak doplní za méně než 30 minut

Právě rychlé nabíjení je nová „malá revoluce“ v oblasti výdrže

Xiaomi 13 Pro se již v naší recenzi předvedl jako špičkový smartphone. Má vynikající displej, extrémní výkon a také parádní trio 50Mpx fotoaparátů na zádech. Velmi důležitým aspektem je však také velikost akumulátoru a nabíjecí výkon, který baterie podporuje. Jak je na tom v tomto ohledu Xiaomi 13 Pro, který se již od začátku chlubí 120W nabíjením?

Xiaomi 13 Pro a bleskové nabíjení

Nejprve trocha tabulkových údajů. Xiaomi 13 Pro disponuje průměrnou baterií s kapacitou 4 820 mAh. Kolega Michal Maňák si v recenzi výdrž pochvaloval: „I při náročnějších dnech jsem se po ranním startu v půl osmé z domova s návratem o šesté večerní vracel minimálně se 40 % baterky, a to jsem circa dvě hodiny z této doby civěl na obrazovku.“

Akumulátor pak podporuje nabíjecí výkon v hodnotě až 120 W. To je rozhodně nadstandardní výbava, kterou ani zdaleka nenabízí všechny vlajkové lodě. Pro ilustraci: Samsung Galaxy S23 Ultra se nabíjí výkonem 45 W, iPhone 14 Pro Max maximálně 27 W. To jsou oproti čínskému výrobci „začátečnická čísla“.

Xiaomi 13 Pro má pro účely rychlého nabíjení baterii rozdělenou vedví, aby lépe snášela velký nabíjecí výkon a teplo, které při nabíjení vzniká. Přesto počítejte s tím, že ultra rychlé nabíjení s sebou nese daň v podobě vyššího zahřívání. Já při testování naměřil nejvyšší teplotu baterie 36 °C a procesoru 40 °C.

Jak rychle se ale nová vlajka od Xiaomi nabíjí? Opravdu rychle. Podle oficiálních materiálů výrobce stačí „v laboratorních podmínkách“ 19 minut. Rádi to ověříme! Pro potřeby hlubšího testu jsme rozšířili naši tabulku rychlosti nabíjení. Nabíjeli jsme z 1 % (tzv. těsně před smrtí) a originálním příslušenstvím, které je dodáváno v rámci prodejního balení.

Naměřená rychlost nabíjení 120W adaptérem Úroveň 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Čas 1,5 minuty 3,5 minuty 6 minut 9,5 minuty 14 minut 18 minut 22 minut 26 minut 29,5 minuty 33 minut

K čemu je 120W dobíjení?

Nabíjecí výkon Xiaomi 13 Pro a s ním spojená rychlost doplnění energie je rozhodně impozantní. Nicméně někdo by si mohl položit otázku, k čemu to celé vlastně je? Telefon stejně většina lidí nabíjí přes noc a jestli se nabije za 30 minut, nebo za 3 hodiny, je ve skutečnosti jedno. To je ale krátkozraké vnímání problematiky.

Rychlost nabíjení dnes může do značné zastoupit slabší výdrž telefonu. Uživatel totiž nemusí kalkulovat s tím, kdy telefon umístí na nabíječku (zdali to bude v noci, nebo až druhý den v práci), aby mu vydržel zhruba celý jeden den. Dovolím si znovu citovat kolegu Maňáka: „Prostě tam ta elektřina bude a než ji spotřebujete, zase se na minutku připojíte.“

Aby byla výhoda rychlého nabíjení lépe pochopitelná, přidám situaci ze života. Náročný den, pozdě odpoledne míříte z práce domů s tím, že se jen vysprchujete, převlečete a míříte za kamarády na pivo. Zjistíte však, že telefon hlásí posledních 20 % baterie.

A to není výhodná situace – je pátek, večer se může protáhnout, vy budete potřebovat zaplatit platební kartou v telefonu a případně si v noci zavolat odvoz domů. Těžkou powerbanku s sebou tahat prostě nechcete. V takovou chvíli přichází rychlé nabíjení jako spása. Protože než se přichystáte na večerní tah, telefon se mezitím na nabíječce dokrmí.