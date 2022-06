Xiaomi 12T se blíží. Zlepší se výkon i rychlost nabíjení

U Xiaomi je už několik let pravidlem, že na přelomu roku představuje vlajkové smartphony a na začátku školního roku jejich nepřímé pokračovatele s přídomkem T. Nejinak by tomu mělo být letos – řadu Xiaomi 12 by měl na podzim doplnit model Xiaomi 12T, jehož parametry aktuálně kolují internetem.

Pokud se uniklý soupis výbavy potvrdí, oproti Xiaomi 12 dojde ke dvěma znatelným vylepšením. Telefon má dostat čipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, který oproti „neplusové“ verzi nabízí vyšší výkon a znatelně lepší efektivitu. Kromě toho bychom se měli dočkat podpory rychlonabíjení výkonem až 120 wattů. Zbytek výbavy vypadá podobně jako u Xiaomi 12: AMOLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, až 12 GB RAM, 256GB úložiště, NFC a optická stabilizace hlavního fotoaparátu.

Otázkou zůstává, zda Xiaomi sáhne i k nějakým kompromisům. „Téčkové“ modely obvykle postrádají bezdrátové nabíjení či voděodolnost, na druhou stranu tyto nedostatky žehlí nižší cenou. Také zatím s jistotou nemůžeme říci, zda se připravovaný telefon bude opravdu jmenovat Xiaomi 12T, před nedávnem se totiž objevily informace o modelu Xiaomi 12S s prakticky stejnými parametry.