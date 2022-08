Xiaomi 12T Pro je o krok blíže uvedení. Dostane 200Mpx fotoaparát

Podzim klepe na dveře a s ním nové smartphony, se kterými budou chtít výrobci prorazit na předvánočním trhu. Své novinky chystá nejen Apple a Huawei, ale i Xiaomi, které brzy odhalí smartphone Xiaomi 12T Pro. Ten má být v portfoliu výrobce vůbec prvním smartphonem, u nějž bude použit 200Mpx fotoaparát. Číňané údajně nasadí fotočip Samsung ISOCELL HP1, který se vůbec poprvé objevil u nedávno odhalené Motoroly X30 Pro. Přesto chystaná novinka od Xiaomi možná nebude tak žhavou novinkou, jak by se mohlo zdát. Internetem totiž koluje údajná fotografie jeho fotomodulu, který by jako z oka vypadl smartphonu Redmi K50 Ultra. Oba telefony mají mít shodné i kódové označení: u Redmi jde o 22081212C, u Xiaomi 22081212UG, tedy odlišnost tkví pouze v písmenkách na konci. Co to znamená?

Pravděpodobně se bude jednat o jeden telefon, který se pod značkou Redmi prodává na čínském trhu, zatímco do světa vyrazí pod praporem značky Xiaomi. Není to nic nového – Xiaomi u svých produktů často střídá loga a je vcelku obvyklé, že pod značkami Xiaomi, Redmi nebo Poco vídáváme tytéž zařízení.

V případě Xiaomi 12T Pro ale přeci jen dojde k drobné hardwarové úpravě, a to právě v hlavním snímači. Zatímco Redmi K50 Ultra dostalo do výbavy 108Mpx snímač, u Xiaomi to má být dvojnásobek. Zbytek výbavy očekáváme stejný, tedy 6,67″ OLED displej s rozlišením 1 220 × 2 712 pixelů a obnovovací frekvencí 144 Hz, čipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, stereo reproduktory a 5000mAh baterii.

O tom, že Xiaomi 12T Pro bude již brzy představeno, svědčí nový záznam v IMEI databázi, kde je telefon zaznamenán pod kódovým označením uvedeným výše.