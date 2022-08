Huawei chce ukrást Applu pozornost. Mate 50 o den předběhne iPhone 14

Podle neoficiálních zdrojů Apple chystá na 7. září svoji tradiční keynote, na jejímž konci bude mobilní svět obohacen o čtyři nové iPhony. Celá akce, která by mohla proběhnout před živým publikem, vytvoří velký mediální humbuk, který se tak trochu pokusí utlumit čínská společnost Huawei. Ta si totiž o den dříve naplánovala vlastní tiskovku, na které prý rovněž představí čtyři nové telefony.

Huawei po roční pauze vrátí do hry řadu Mate, konkrétně se máme dočkat následujících čtyř modelů:

Huawei Mate 50

Huawei Mate 50 Pro

Huawei Mate 50 Porsche Design RS

Huawei Mate 50E

Ty dražší kousky mají disponovat novými technologiemi, hovoří se například o enginu XMage pro zpracovávání fotografií. Huawei jím chce nahradit dříve používané algoritmy od společnosti Leica, se kterou nadále nespolupracuje.

Nové telefony Huawei by také měly dostat zbrusu novou a výkonnější neurální jednotku, kterou vyvíjí divize HiSilicon. Ta by měla pomoci procesoru při složitějších výpočtech. Možná to bude potřeba, protože se spekuluje o tom, že Huawei do svých vrcholných smartphonů nasadí starší čipset Qualcomm Snapdragon 888, navíc ještě ořezaný o podporu sítí 5G.

Řada Huawei Mate 50 si odbyde svoji premiéru nejprve v Číně. Zda s ní bude mít tamní výrobce i globální ambice, je v tuto chvíli velkou neznámou.