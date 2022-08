Premiéra nového iPhone 14 nabídne něco, co tu nebylo od dob iPhone 11

Za dob Steva Jobse patřily keynote Applu mezi absolutní špičku. Charismatický vizionář uměl skvěle pracovat s publikem, kdy jste i při představování naprosto banální funkce měli pocit, že se jedná o revoluci, která změní svět. Ke svým skvělým vystoupením však potřeboval něco, co jsme si v posledních letech odvykli vídat, především kvůli pandemii koronaviru – živé publikum.

Právě to by se mohlo v Divadle Steva Jobse objevit při představování iPhonu 14, alespoň podle uznávaného novináře Marka Gurmana z Bloombergu. Ten se zamyslel nad údajně uspíšeným odhalením nových iPhonů, které má proběhnout už 7. září. V posledních letech totiž Apple představoval nové smartphony v průběhu září či později, nikoli hned na jeho začátku.

V pondělí 5. září se ve Spojených státech slaví svátek práce, což znamená pro většinu profesí den volna. Očekávanou středu si tak nejspíše Apple vybral z toho důvodu, aby měli novináři jeden pracovní den k dobru pro cestu do Kalifornie na představení iPhonu 14. Nutno podotknout, že se jedná o poměrně divokou spekulaci a prozatím není jisté, zda se odhalení nových telefonů skutečně bude odehrávat v tento termín a před živým publikem. Nedávné představení MacBooku Air s čipsetem M2 ovšem naznačilo, že by se novináři do Apple Parku mohli postupně vracet.