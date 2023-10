Windows Copilot má v Evropě stopku. S tímto trikem jej snadno vyzkoušíte

Windows 11 od minulého týdne obsahují funkci Copilot

V Evropské unii je ale tento pomocník využívající umělé inteligence zakázán

Existuje však jednoduchý způsob, jak jej spustit

Microsoft minulý týden vypustil do světa velkou aktualizaci Windows 11, jejíž hlavní novinkou funkce Copilot, což je zjednodušeně řečeno postranní panel s chatbotem poháněný umělou inteligencí. Tato novinka je prozatím dostupná pouze jako preview ve vybraných zemích světa, bohužel mezi nimi není ani jeden stát z Evropské unie. A možná ještě dlouho nebude.

Windows Copilot má v EU stopku

Jak se ukázalo, absence funkce Copilot v Evropě není rozhodnutí Microsoftu, jedná se o důsledek blížící se účinnosti Aktu o digitálních trzích (DMA). V něm je americká firma označená jako strážce (gatekeeper), který nesmí ve svých významných službách (včetně systému Windows) zvýhodňovat vlastní produkty na úkor konkurenčních. V tuto chvíli pouze víme, že Copilot není v Evropě dostupný kvůli DMA, avšak nevíme, jaké jsou přesné důvody.

Cílem Microsoftu je zpřístupnit funkci Copilot do co největšího počtu zemí, a to včetně těch evropských. Redmondští potvrdili, že aktuálně pracují na tom, aby byl Copilot v souladu s DMA, v této věci probíhá přímá spolupráce s Evropskou komisí. Pokud by Microsoft v Evropě provozoval služby porušující některé z požadavků DMA, riskoval by ohromnou pokutu až ve výši 10 procent celosvětového ročního obratu.

Vyzkoušejte Copilot již dnes

Pokud si chcete funkci Copilot vyzkoušet i v české či slovenské mutaci Windows, existuje jednoduchý způsob, jak jej zpřístupnit:

Ujistěte se, že používáte verzi 22H2 s aktualizací Moment 4 (KB5030310). Pokud ne, stáhněte ji skrze Windows Update Otevřete dialogové okno Spustit (např. klávesovou zkratkou Win+R Vložte následující příkaz: microsoft-edge://?ux=copilot&tcp=1&source=taskbar a stiskněte Enter

Alternativně lze stejný příkaz použít jako URL adresu pro zástupce na ploše:

Klikněte pravým tlačítkem myši na plochu Vyberte položku Nový – zástupce Do řádku Zadejte umístění položky vložte příkaz microsoft-edge://?ux=copilot&tcp=1&source=taskbar Pojmenujte zástupce libovolným názvem (například Copilot)

Co Copilot umí?

Ať funkci Copilot spustíte prvním nebo druhým způsobem, vždy dojde k otevření postranního okna s chatbotem, který za vás může nejen vyhledávat informace na internetu, ale rovněž vytvářet obrázky, sepisovat (nebo zestručňovat) texty, popř. pomáhat s nastavením systému.

Můžete jej například požádat o vypnutí Bluetooth, přepnutí Windows do tmavého/světlého režimu (přepne se i sám Copilot), spuštění režimu soustředění apod. Reakce Copilota nejsou nejsvižnější, ale mnohdy mohou být rychlejší než vyhledávání některé utopené funkce ve struktuře nastavení. Copilot přímo pracuje se systémovou schránkou, pokud v něm zkopírujete text nebo obrázek, rovnou vám nabídne, zda s ním budete chtít pracovat v chatu. Asistent na všechny dotazy odpovídá v češtině.

Funkce Windows Copilot může výrazně usnadnit používání počítače, dokud však Microsoft nenajde společnou řeč s Evropskou komisí, musíme jej otvírat těmito pokoutnými způsoby – na hlavní panel jej připnout nelze.