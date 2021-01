WhatsApp popírá sdílení uživatelských dat s Facebookem. Už je ale pozdě, lidé odcházejí

Multiplatformní komunikátor WhatsApp na sebe na konci minulého týdne upoutal pozornost, a to kvůli změně podmínek používání. V nich se nově objevila klauzule u sdílení dat s Facebookem, což pochopitelně uživatele této aplikace rozčílilo natolik, že začali hledat alternativy; mimo jiné i na doporučení Elona Muska a dalších vlivných osobností.

Provozovatelé WhatsAppu se brání, že k žádnému sdílení citlivých uživatelských dat s Facebookem nedochází a docházet nebude, dokonce spustili speciální webovou stránku, kde nové změny v podmínkách objasňují. WhatsApp se obhajuje tím, že u soukromých konverzací díky koncovému šifrování nevidí žádný obsah, tudíž jej nemůže s nikým sdílet. Stejně tak WhatsApp neuchovává protokoly hovorů a zpráv, nevidí vaši polohu a nesdílí seznamy kontaktů. Tato pravidla se týkají i skupinových chatů.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP

— WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021