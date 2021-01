Opusťte WhatsApp, vyzývá Elon Musk. Jakou doporučuje alternativu?

Oblíbený multiplatformní kecálek WhatsApp v tomto týdnu představil kontroverzní změnu v podmínkách používání – v pravidlech nově stojí, že komunikátor může sdílet informace o chování uživatelů se svojí mateřskou společnosti Facebook. Aniž byste měli účet na Facebooku, mohou se jeho provozovatelé dozvědět vaše telefonní číslo, IP adresu, údaje o vašich zařízeních, transakcích a dokonce i informace o vašich konverzacích. Nejedná se tedy o žádné drobnosti, ale kompletní sadu informací, které může Facebook využít například k doporučování cílené reklamy.

Nové podmínky mají vstoupit v platnost 8. února, bez jejich odsouhlasení nebude možné službu nadále používat. Důležité je zmínit, že evropských uživatelů se situace zatím netýká. Obyvatelé evropských zemí dostávají k odsouhlasení jinou verzi pravidel, která klauzuli o sdílení dat s Facebookem neobsahuje, pravděpodobně kvůli přísnější ochraně osobních údajů.

Změna podmínek WhatsAppu způsobila nespokojenost v řadách samotných uživatelů i u odborné veřejnosti. Mnozí vyzývají k opuštění WhatsAppu, mezi nimi například americký disident Edward Snowden, ředitel Twitteru Jack Dorsey nebo nejbohatší člověk na planetě Elon Musk.

Ten ve svém posledním tweetu dokonce vyzval lidi, aby z WhatsAppu přešli na platformu Signal, což je komunikátor, který staví na podobných principech jako kdysi WhatsApp. Signal zabezpečuje internetovou komunikaci s koncovým šifrováním, skrze kterou lze zasílat textové zprávy, obrázky video, apod. Nevinný tweet Elona Muska způsobil tak velký zájem o Signal, že její provozovatelé musí bojovat s náporem uživatelů, síť například nestíhá automaticky rozesílat verifikační kódy.

Verification codes are currently delayed across several providers because so many new people are trying to join Signal right now (we can barely register our excitement). We are working with carriers to resolve this as quickly as possible. Hang in there.

Každopádně provozovatelé sítě zájem o nové uživatele těší a slibují, že v aplikaci Signal nikdy nebudou reklamy, jelikož data uživatelů patří pouze jim. To ovšem WhatsApp sliboval také, než jej Facebook v roce 2014 koupil.

Facebook is probably more comfortable selling ads than buying them, but they'll do what they have to do in order to be the top result when some people search for 'Signal' in the App Store.

P.S. There will never be ads in Signal, because your data belongs in your hands not ours. pic.twitter.com/waVPcl4wHe

— Signal (@signalapp) January 10, 2021