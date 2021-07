WhatsApp dostane roky očekávanou funkci. Někteří ji mohou vyzkoušet již dnes

Multiplatformní komunikátor WhatsApp se chystá na příchod poměrně důležitých novinek, které zpříjemní jeho používání. Už brzy bychom se například měli dočkat možnosti posílat obrázky ve vysokém rozlišení, nicméně v záloze je ještě větší bomba.

WhatsApp konečně na více zařízeních najednou

Pokud často přecházíte mezi zařízeními, nebyl pro vás dosud WhatsApp tou správnou volbou, neboť mohl být aktivní pouze na jednom z nich. Každý přechod tak obnášel deaktivaci na jednom zařízení a aktivaci na druhém s možností zálohy a jejího obnovení. Tato komplikace by však měla již brzy zmizet, Facebook totiž oznámil, že do éteru vypouští veřejnou betaverzi, kterou je možné používat na více zařízeních. A co je důležité, nemusí se jednat pouze o telefony, ale klidně i tablety či počítače.

Celkem bude možné zapojit do hry jeden telefon a čtyři další libovolná zařízení, přičemž pokud se vám telefon vybije, nic se neděje – z ostatních zařízení stále budete mít ke svým konverzacím přístup a budete se moci těšit ze všech funkcí, jako je např. end-to-end šifrování nebo globální historie pro všechna zařízení. Pro tuto použitelnost bylo nutné zcela přepracovat architekturu komunikátoru a navrhnout pro ni nové systémy.

WhatsApp upozorňuje, že uživatelé betaverze budou zpočátku ochuzeni o některé funkce – živé sledování polohy, připínání chatů, práce se skupinami apod. Z tohoto důvodu je také přístup do betaverze omezen na nespecifikovaný počet uživatelů a zemí.