Vyzkoušeli jsme veřejnou beta verzi iOS 16! Co vás překvapí a co zklame?

Apple vydal tento týden veřejnou beta verzi svých systémů, včetně nejočekávanějšího iOS 16

Nové funkce jsou vidět na první pohled, kupříkladu nová zamykací obrazovka

Z hlediska stability však betu nelze doporučit, utrpěla také výdrž baterie

Americký výrobce Apple čerstvě vypustil veřejnou beta verzi iOS 16 (ale i dalších systémů), tudíž si ji před zářijovým vydáním může nyní vyzkoušet už úplně každý. Přestože veřejná beta by již měla být vyladěna více než ty uzavřené vývojářské, dbejte zvýšené opatrnosti: na své primární zařízení testovací verzi nestahujte a když už, nezapomeňte předtím učinit řádnou zálohu. Co lze na první veřejné betě iOS 16 pochválit a co je naopak třeba vytknout?

Přepracovaná zamykací obrazovka

Dost možná největší viditelná novinka – a rozhodně největší terno mezi uživateli. V iOS 16 je možné si kompletně překopat zamknutou obrazovku telefonu. K dispozici máte prakticky neomezené množství tapet, vybrat můžete s předem připravených, nebo z vlastních a přímo po nastavení je ještě upravit: nastavit Applem tolik propagovaný efekt hloubky, perspektivní zvětšení nebo třeba nasadit na vlastní fotku barevný filtr. Zapomenout nesmíme ani na 7 nových fontů hodin.

Kromě estetické stránky však máte možnost přímo na zamknuté obrazovce zobrazit několik mini-widgetů, například počasí, kalendář, budík, stav chytré domácnosti, připomínky nebo měření aktivity z Apple Watch. Do výběru si můžete nakonfigurovat více než jednu zamknutou obrazovku a volně mezi nimi přepínat. Zároveň je tu i možnost nastavit si jinou obrazovku po zapnutí rozličných režimů soustředění – při práci tak může vaše vstupní obrazovka vypadat jinak, než při odpočinku.

Zamrzí však, že Apple kvůli diverzitě témat na zamykací obrazovce zcela vyňal samozatmavovací tapety, které mění svůj odstín podle toho, zdali máte zapnutý světlý či tmavý režim v systému. Není ale vyloučeno, že tuto oblíbenou funkci nevrátí v některé z příštích beta verzí.

Chatovací funkce ve Zprávách

V aplikaci Zprávy je nyní v rámci chatovací služby iMessage možné zrušit odeslání zprávy (před tím, než si ji adresát přečte), případně již odeslanou zprávu upravit. Tato novinka funguje velmi dobře, ale z logických důvodů je nezbytné, aby druhá osoba rovněž disponovala nejnovějším iOS 16.

Během konference WWDC zástupci Applu hovořili také o přepracovaném diktování. To však do první veřejné beta verze zatím nedorazilo, diktování tedy probíhá stejně jako v minulosti – klávesnice zmizí a objeví se pouze vlnka symbolizující frekvenci vašeho hlasu.

Správa objednávek

Aplikace Peněženka, kterou tuzemští uživatelé využívají primárně k ukládání platební karet, obdržela čerstvou novinku v podobě funkce Objednávky. Systém díky ní umí sledovat pohyb vaší zásilky objednané z internetového obchodu a vy díky tomu máte informace přehledně na jednom místě. Důležité je, aby byla tato funkce aktivovaná v nastavení telefonu, v sekci Peněženka a Apple Pay, a aby ji zřizovatel e-shopu podporoval.

Druhou velkou novinku spojenou s financemi a placením – Apple Pay Later – zatím výrobce do první veřejné beta verze nezavedl. Start této služby je předpokládán až s ostrým vydáním iOS 16 v září tohoto roku.

Rodinné sdílení

Speciální péči dostalo v iOS 16 také rodinné sdílení. Přímo v Nastavení, nahoře, hned pod vaši profilovou fotkou, se nachází nová položka Rodina. Tam najdete kompletní přehled o lidech v rámci vašeho rodinného sdílení (ať už jde o skutečnou rodinu, nebo jen kamarády, kolegy), můžete jim upravovat pravomoci, kontrolovat sdílení předplatného a dokonce i objednávek na e-shopech.

Zajímavou novinkou je Rodinný seznam úkolů. Systém vám nabídne několik úkolů, díky kterým můžete ještě více propojit účty v rámci rodinné synchronizace. Kupříkladu přidat si jednotlivé členy do zdravotního ID, nastavit sdílení polohy nebo aktivovat kontakt pro obnovení – ten bude mít přístup k datům v telefonu v případě, že zapomenete heslo k Apple ID, nebo neočekávaně zemřete. Zní to morbidně, ale zároveň velmi prakticky.

Další menší novinky

Tlačítko Hledat přímo na ploše – namísto původního Spotlight

Počasí má mnohem detailnější informace o předpovědích, vlhkosti vzduchu, rychlosti větru a podobně

Čtečka Face ID funguje i na šířku (ale pouze na iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro a 13 Pro Max)

Připomínky umí vytvářet šablony a lépe díky tomu organizovat vaše seznamy

Přehrávač videí má nový vzhled a uhlazené ovládací prvky

Výrazně zlepšený prostorový zvuk u sluchátek AirPods

Stabilita

Dojmy z první veřejné beta verze iOS 16 výrazně ovlivňuje nedobrá stabilita. Aplikace často padají – a to jak už ty nativní, předinstalované, tak i další. Výrazný problém se stabilitou jsem zaznamenal u iVysílání ČT, ale třeba i u Instagramu. Občas se objevili problémy i při telefonování se sluchátky, kdy se příslušenství často odpojovalo a připojovalo klidně i několikrát během 10minutového hovoru.

S tímto vědomím nelze betu doporučit všem, určitě ne těm, kteří potřebují iPhone pro své zaměstnání a vydělávání peněz. Ačkoliv by tato verze předběžného přístupu již měla být maximálně odladěna, stále není technický stav ideální. Pozor dejte také na výdrž baterie, která citelně utrpěla hlavně u starších podporovaných iPhonů.