První dojmy z Vivo X80 Pro. Žhavá novinka má fotoaparát Zeiss a nevšední čtečku otisků

Vivo X80 Pro je našlapaná vlajková loď a naprostá novinka na českém trhu

Nabízí skutečně vrcholné specifikace, jako je Snapdragon 8 Gen 1 či fotoaparát Zeiss

Na trh vstoupí 23. června s cenou 26 999 Kč za variantu 12/256 GB

V únoru Vivo oslavilo první úspěšný rok na českém trhu. Jízdu tuzemskými obchody započalo levnějšími kousky z řady Y, případně lifestylovými modely Vivo V. Jedinou vlajkovou lodí pro rok 2021 bylo Vivo X60 Pro. Jeho nástupce z podzimu 2021, X70 Pro, se výrobce rozhodl Evropanům nenabídnout, a tak přichází až nyní na sklonku léta s novinkou X80 Pro. Jak se tento velký a robustní telefon používá a co byste o něm měli vědět?

Vivo X80 Pro ve stylovém balení

První dojem na vás Vivo X80 Pro udělá opravdu zdařilý. Namísto obvyklého kvádru polepeného všemožnými marketingovými hesly dorazí v tmavomodré nízké krabici se čtvercovým půdorysem, která připomíná balení bonboniéry. Uvnitř pak není nouze vůbec o nic. Najdeme tam telefon samotný, USB kabel, 80W adaptér, sponku na duální SIM slot, plastové pouzdro s imitací kůže a dokonce i drátová špuntová sluchátka s USB-C koncovkou. Výrobce zdá se nechce nic ponechat náhodě.

Vzhled samotného zařízení pak krásně koresponduje s prodejním balením. Je také veliké i luxusní. S rozměry 164,6 × 75,3 × 9,1 a hmotností přes 220 gramů patří k největším mobilním telefonům současnosti. Může se i pochlubit odolností proti vodě a prachu dle certifikace IP68.

Záda jsou matně černá a brilantně odolávají otiskům prstů. Nabízí kontrastní pohled na logo úplně dole a také na kolosální fotomodul. Ten zabírá doslova třetinu zad a rozprostírá se z levé strany až napravo, díky čemuž alespoň nezpůsobuje nepříjemné houpání třeba na stole. Uvnitř tohoto hrbu najdeme trio přisvětlovacích LED, senzor pro ostření a čtveřici kamer zaštítěnou logem německé legendy Zeiss.

Rámeček je z matného hliníku. To samé platí o zamykacím tlačítku a kolébce pro regulaci hlasitosti umístěných na pravém boku. Levá strana je holá, „zdobí“ ji snad jen nepatrné anténní předěly. Nahoře najdeme mikrofon s infračerveným portem a sebevědomý nápis Professional Photography. Dole pak sídlí zmíněný slot na dvě nanoSIM, USB-C port a také mřížka reproduktoru. Kde je druhý reproduktor do tandemu, ptáte se? Pro stereo efekt se využívá telefonní sluchátko nad displejem.

Prostorný displej s velkou čtečkou

Výrobce vsadil na 6,78″ LTPO AMOLED panel s 2K+ rozlišením (1 440 × 3 200 pixelů, jemnost 517 ppi) a poměrem stran 20:9. Potěší královská světelnost 1 500 nitů, samozřejmě i svižná 120Hz obnovovací frekvence či vysoký dynamický rozsah HDR10+. Zobrazovač kryje po stranách zahnuté temperované sklo neznámého typu, rovnou z výroby je navíc opatřeno základní folií.

Na první pohled si zaslouží pochvalu hlavně rozmanitost barev, parádní jemnost i také vysoký jas, díky čemuž vypadá displej pěkně a čitelně za jakýchkoliv podmínek. Výrobce zde implementoval také speciální ultrazvukovou čtečku otisků prstů. Ta se vyznačuje svou rychlostí, přesností a také rozpoznávací plochou, která je prý až 11,1× větší než běžně. Asi nepřekvapí, že odemykání je díky tomu velmi pohodlné, trvá ani ne půl sekundy.

Výkon a rychlé nabíjením drátem i bez

Co se týče specifikací a výbavy, k dispozici je výkonný čipset Snapdragon 8 Gen 1 od Qualcommu s grafikou Adreno 730 a maximálním taktem 3 GHz (1× jádro Cortex-X2, 3× Cortex-A710 a nakonec 4× Cortex-A510), ale také třeba 4700mAh baterie s vysokým nabíjecím výkonem 80 wattů drátově, respektive 50 wattů bezdrátově.

Hardwarové parametry Vivo X80 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa-core, 1× 3,00 GHz Cortex-X2 + 3× 2,40 GHz Cortex-A710 + 4× 1,70 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 12 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 164,57 × 75,30 × 9,10 mm, hmotnost: 219 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,78", LTPO AMOLED, rozlišení: WQHD+, 1440 × 3200 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4700 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.57, 1/1.3", PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 48 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 114˚, 1/2.0", AF, třetí: 12 Mpx, teleobjektiv, f/1.85, 50mm, 1/2.93", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 2× optický zoom, gimbal OIS, čtvrtý: 8 Mpx, teleobjektiv f/3.4, 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 5× optický zoom, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.5, 24mm, 1/2.8", 0.8µm, 4K video, HDR Kompletní specifikace

Jedinou dostupnou paměťovou konfigurací je zmíněných 12/256 GB. Z další výbavy nutno zmínit Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, infraport a samozřejmě i USB-C. Operační systém zastává plně lokalizovaný i licencovaný Android 12 s nadstavbou Funtouch OS 12.

Fotoaparát s puncem Zeiss

Že bude fotoaparát tou hlavní zbraní a primárním prodejním argumentem, to je jasné hned, jakmile uvidíte logo německého výrobce Zeiss. Ten dozajista čínské firmě nepropůjčil své jméno jen tak. A nutno dodat, že Vivo skutečně vytáhlo to nejlepší, co aktuálně má.

Již zmiňovaný obří fotomodul obsahuje hlavní 50Mpx snímač (f/1.6) s laserovým ostřením a optickou stabilizací obrazu, 48Mpx širokoúhlý foťák (f/2.2) s autofokusem a záběrem 114° a pak duo teleobjektivů: 12Mpx (f/1.9) s 2× optickým přiblížením a gimbalovou stabilizací obrazu a 8Mpx (f/3.4) s až 5× optickým přiblížením, ale zase běžnější optickou stabilizací.

Suma sumárum je tento tandem prakticky vždy krok před vámi. Kamera pořizuje krásné ostré, dobře osvětlené a barevně skvěle vyvážené fotky ve výchozím rozlišení 12,5 Mpx. Rozhodně doporučuji zapnout speciální režim Zeiss, které má přinášet ty nejpřirozenější barvy. Kromě toho mě potěšilo i automatické makro nebo nastavení stabilizátoru u běžných fotek.

V nočních podmínkách je novinka přeborník. Špičková je ostrost a detailnost snímků i snaha o různorodost barev (a ne naopak všechno slévat do jednoho odstínu). Fotoaplikace však nabízí i několik skutečně úsměvných funkcí, jako je například režim „Na výšku“. Tady vývojáři zapomněli lépe přeložit portrétní režim.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Kromě toho se Vivo hodně zaměřilo na natáčení videí. Umí až 8K rozlišení při 30 fps, ale standardem je 4K při 30 nebo 60 fps, případně Full HD při shodné snímkovací frekvenci. Právě u Full HD 30 fps nabízí telefon také propracovanou gimbalovou stabilizaci, redukci chvění nebo též speciální filmové režimy Zeiss. Potěší i detail v podobě funkce čtecího zařízení – kdybyste chtěli velkou obrazovku využít i k tomu, není problém.

Cena a dostupnost

Snad se nebude Vivo zlobit za případně nepochopení, ale model X80 Pro hned z prvních dojmů působí jako vyzyvatel Samsungu Galaxy S22 Ultra a iPhonu 13 Pro Max. Oproti nim však naštěstí s doporučenou cenou nepřesahuje metu 30 tisíc korun. Prodávat se začne 23. června, vyjde na 26 999 Kč včetně daně a zákazníci k němu dostanou i bezdrátová sluchátka Vivo TWS 2 ANC Blue v ceně 2 999 Kč.