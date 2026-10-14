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Vysavač jako chytrý gadget: jak si algoritmy a LED optika poradí s nečistotami v celé domácnosti?

PR článek
PR článek 14. 10. 11:00
Vysavač jako chytrý gadget: jak si algoritmy a LED optika poradí s nečistotami v celé domácnosti?

Dnešní akumulátorové vysavače už nejsou jen jednoduché spotřebiče s elektromotorem a jedním tlačítkem. Výrobci do nich integrují pokročilé senzory, LED optiku i algoritmy, které v reálném čase vyhodnocují úroveň znečištění. Cílem je maximální efektivita – eliminovat zbytečné přejezdy, automaticky upravovat výkon a vyřešit mechanické limity, jako je namotávání vlasů nebo úbytek sací síly. Portfolio značky Dreame ukazuje, jak různé technologické koncepty přistupují k těmto výzvám.

4 technologické přístupy k efektivnímu úklidu

  • Dreame Z30 – Infračervená detekce a maximální sací síla:

Model disponuje sacím výkonem 310 AW a integrovanými infračervenými senzory, které v reálném čase měří velikost i množství nasávaných částic. Na základě dat systém okamžitě přizpůsobuje otáčky motoru. Filtrační systém HEPA H14 zachycuje až 99,99 % mikroskopických částic a nechybí ani specializovaný vyčesávací nástavec na zvířecí srst.

Dreame Z30
Dreame Z30

Konstrukce dimenzovaná pro velké plochy nabízí až 90 minut provozu na jedno nabití. Hubice Omni-Brush využívá LED osvětlení se speciálním úhlem vyzařování, které opticky zvýrazní i jemný prach na podlaze. Vysavač plynule reguluje příkon podle hustoty nečistot, čímž optimalizuje spotřebu baterie.

Dreame R20 Ultra
Dreame R20 Ultra

Ultralehký model s hmotností pouhých 1,5 kg a 180° sklopnou trubicí zaměřuje pozornost na ergonomii a úklid pod nízkým nábytkem. Hlavní hubice je vybavena technologií TangleCut™ s integrovanými čepelemi, které namotané vlasy a vlákna během vysávání automaticky přeříznou.

Dreame Z30 Slim
Dreame Z30 Slim

Univerzální model se sacím systémem 150 AW staví na optické detekci nečistot CelesTect. Součástí výbavy je motorizovaný mini kartáč, určený na čištění matrací, pohovek a čalounění od prachu a alergenů.

Dreame V11 Essential
Dreame V11 Essential

Propojení vysokého sacího výkonu s inteligentními senzory ukazuje, kam se segment tyčových vysavačůposouvá. Namísto spoléhání na hrubou sílu nastupuje efektivní automatizace, která šetří čas i energii baterie. Ať už jde o eliminaci alergenů, úklid velkých ploch nebo náročné odstraňování vlasů a zvířecí srsti, moderní inženýrství mění rutinní péči o domov v rychlou a technicky navrženou záležitost.

Autor článku PR článek
PR článek
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