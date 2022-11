Výroční aktualizace pro Microsoft Flight Simulator vrací do hry očekávané vrtulníky

Ačkoliv se to může zdát neuvěřitelné, značka Microsoft Flight Simulator je tu s námi už 40 let (v různých verzích vychází od roku 1982), tedy déle než jiný, patrně nejznámější produkt společnosti Microsoft – operační systém Windows. Při této příležitosti obdržela poslední verze oblíbeného simulátoru dlouho očekávanou bezplatnou aktualizaci s výmluvným názvem 40th Anniversary Edition, která do hry mimo jiné přináší dva zcela nové způsoby letecké dopravy.

Největší rozšíření od vydání hry

Aktuální Microsoft Flight Simulator, který vyvinulo francouzské studio Asobo, se za poslední rok těšil bohaté obsahové podpoře včetně tematického balíčku při příležitosti uvedení úspěšného filmu Top Gun: Maverick, který hráčům umožnil usednout do kokpitu bojové stíhačky F-18. Zmíněná výroční aktualizace však přináší dosud největší porci nového obsahu od původního vydání hry v roce 2020.

Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition - Available now

Watch this video on YouTube

Fanoušci série s velkým očekáváním vyhlíželi především návrat helikoptér a kluzáků, které se v sérii objevily naposledy v roce 2006. Tvůrci tím navíc vyplňují mezeru na trhu – propracované vrtulníkové simulátory totiž prakticky nevznikají (za zmínku stojí například titul Take On Helicopters z roku 2011, shodou okolností od českých vývojářů Bohemia Interactive).

Vrtulníky, letadla i kus historie

Pilotovat stroje jako Bell 407 či Guimbal Cabri G2 může být pro začátečníky poměrně náročně. Microsoft proto přidal několik asistenčních nastavení, která by měla hráčům pomoci trávit čas více ve vzduchu než s čumákem v zemi.

Kromě výše zmíněné dvojice helikoptér se hráči mohou těšit na deset nových letadel včetně Airbusu A310-300, dva kluzáky či sedm historických aeroplánů v čele s 1903 Wright Flyer. Update obsahuje také čtveřici nových letišť a několik leteckých tras nebo misí pro kluzáky.