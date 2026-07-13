Vymáčkněte z iPhonu maximum: těchto 7 skrytých triků vám usnadní život

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- Pokud neznáte těchto 7 vychytávek, nejspíš nepoužíváte váš iPhone plnohodnotně
- Některé funkce zpřístupnění (pro hendikepované) vám významně usnadní používání
- Věděli jste například o funkci poklepání nebo o vodicích tečkách proti nevolnosti v autě?
iPhone umí mnohem víc než jen telefonovat, fotit nebo spouštět aplikace – to ví asi každý. Nicméně i ti nejzkušenější uživatelé občas v systému iOS něco přehlédnou. Skrývá se tam totiž řada praktických funkcí, které Apple příliš nepropaguje, ale rozhodně se vyplatí o nich vědět. Na ty nejzajímavější vychytávky se nyní podíváme.
1. Poklepání na záda
Na zadní straně iPhonu se skrývá virtuální tlačítko. Stačí dvakrát nebo třikrát poklepat na zadní kryt a telefon může pořídit screenshot, zapnout svítilnu, otevřít fotoaparát nebo spustit zvolenou zkratku. V základu jde sice o funkci pro hendikepované, aby se jim telefon lépe používal, ale dobře poslouží i běžným uživatelům. Funkci najdete v nabídce Nastavení –> Zpřístupnění –> Dotyk –> Klepnutí na zadní stranu.
2. Akční tlačítko
Majitelé novějších modelů mohou akčnímu tlačítku přiřadit prakticky libovolnou funkci. Jedním stiskem lze spustit fotoaparát, rozpoznávání hudby přes Shazam nebo například chytrou domácnost. Pokročilejší uživatelé mohou přes Zkratky vytvořit celé automatizace a ovládat několik funkcí najednou.
3. Safari dokáže odstranit rušivé prvky z webů
Vestavěný prohlížeč Safari umí skrýt reklamy, vyskakovací bannery nebo automaticky přehrávaná videa, která překážejí při čtení článků. Funguje to jak na iPhonu, tak i na iPadu či Macu. Po otevření stránky stačí klepnout na nabídku vedle adresního řádku a vybrat možnost pro skrytí rušivých prvků. Úprava se navíc uloží i pro další návštěvy stejného webu. Výrazně vám to ušetří nervy, pokud některé stránky (a že už jich je) blokují běžné adblock nástroje.
4. Zkratky textu ušetří spoustu času
Pokud často píšete stejnou adresu, e-mail nebo pracovní odpověď, iPhone ji dokáže automaticky doplnit po zadání krátké zkratky. Například po napsání „adr“ se může automaticky vložit vaše celá doručovací adresa. Funkci najdete v nastavení klávesnice pod položkou Náhrada textu. Tyto náhrady textu se rovněž propisují do všech dalších zařízení, které máte přihlášené k vašemu účtu Apple.
Existuje však ještě jedna lepší vychytávka, jak automaticky doplňovat vaše iniciály do formulářů a podobně. Stačí v kontaktu poctivě vyplnit kartičku vašeho profilu, včetně adresy, osobního i pracovního e-mailu či telefonního čísla. Při vyplňování vám pak zařízení našeptává vaše kontaktní informace.
5. Zlepšovák proti nevolnosti v autě
Apple už před několika lety přidal zajímavou funkci pro uživatele, kterým bývá při používání telefonu v autě špatně. Na okrajích obrazovky se zobrazují pohybující se body reagující na pohyb vozidla dle gyroskopu, což pomáhá mozku lépe sladit vizuální informace s pohybem auta.
Funkci lze aktivovat ručně nebo automaticky při rozpoznání jízdy. A co je snad ještě lepší, funguje to i na iPadu a od loňského roku také na desktopu v macOS. Stačí otevřít ovládací centrum a přidat si sem widget pro aktivací vodítek pro pohyb vozidla. Pakliže cítíte nevolnost i v letadle či vlaku, vyzkoušejte tuto funkci i tam.
6. Upozornění na hluk
Telefon dokáže rozpoznávat okolní zvuky a upozornit vás například na zvonění u dveří, pláč dítěte, štěkot psa nebo spuštěný kouřový alarm. Funkce se objevila už v iOS 16, opět primárně pro osoby se sluchovým omezením, využití ale najde prakticky každý. Konkrétně umí rozpoznat poplach, psa nebo kočku, kašel, křik či plačící dítě, případně hluky domácnosti, jako je zvonek, klepání na dveře, tříštění skla, tekoucí vodu nebo zvuk spotřebičů.
7. Sdílení hesla od Wi-Fi
Zapomenuté heslo k domácí síti už nemusíte nikomu diktovat po jednotlivých znacích. iPhone dokáže vytvořit QR kód, který druhý uživatel jednoduše naskenuje a okamžitě se připojí k Wi-Fi. Tahle funkce je praktická zejména pro vaše přátele, kteří používají Android. Avšak pokud se k vaší Wi-Fi chce připojit někdo s iPhonem či MacBookem, přímo na vašem iPhonu se objeví vyskakovací okno, díky kterému můžete jedním tlačítkem sdílet přístup k síti.