Vylepšené Nintendo Switch dostane výkonnější čipset i více paměti. Jak to bude s cenou?

Nedávno jsme vás informovali o plánech Nintenda na vylepšený model úspěšné herní konzole Switch. Ten by měl na pulty obchodů dorazit už letos před Vánoci. Mediální dům Bloomberg nyní přišel s novou várkou podrobností o chystané revizi. Plány japonského výrobce kromě většího OLED displeje zahrnují také nový čipset od Nvidie či navýšení operační paměti.

Klíčová technologie od Nvidie

Vylepšená konzole by měla rovněž nabídnout podporu technologie DLSS, která s pomocí umělé inteligence výrazně zvyšuje počty snímků za sekundu bez ztráty obrazové kvality, což se hodí zejména u graficky náročných titulů. Právě díky implementaci této technologie od Nvidie by si měla konzole v televizním režimu poradit s grafikou v rozlišení až 4K.

Nový čipset by měl být vybavený také lepší procesorovou jednotkou a větším množstvím operační paměti. Technologii DLSS však do her nelze vložit bez přidání nových řádků kódu, což má být podle nejmenovaných zdrojů z řad herních vývojářů důvod, proč ji budou podporovat zejména nadcházející tituly, nikoliv ty již vydané.

Zdražení na obzoru?

Zdroje Bloombergu již dříve uvedly, že vylepšený Switch dostane 7palcový OLED displej od Samsungu. Konzoli by mělo na trh doprovodit hned několik dosud neoznámených her, což má vysvětlovat pustou druhou polovinu roku.

Zatímco původní Switch vstoupil do prodeje s cenou 299 amerických dolarů, v případě vylepšené verze by to mohlo být až o 100 dolarů více. Vyplývá to z předpovědi analytika Matthewa Kantermana, podle něhož půjde prodejní cena nahoru nejméně o 50 dolarů.