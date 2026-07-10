Výhodná letní nabídka: OEM licence Windows 11 za 22 eur, Office 2024 Pro Plus za 16 eur

Počítač se samozřejmě bez operačního systému neobejde, ale běžné licence na Windows či ke kancelářskému balíku Office jsou velmi drahou záležitostí. Ať už dáváte dohromady sestavu pro svého potomka, modernizujete domácí pracovnu, nebo potřebujete spolehlivé řešení pro každodenní činnosti, bez spolehlivého operačního systému a moderní kancelářské aplikace to nepůjde. Pokud se ale budete spoléhat na standardní předplatné, tyto věci se mohou výrazně prodražit.
Právě proto přichází platforma Whokeys se svou exkluzivní letní akcí, která vám umožní pořídit si originální a doživotní softwarové licence za zlomek standardní ceny. Otravné a vysoké měsíční poplatky za Microsoft 365 můžete zcela vypustit z hlavy – nyní lze získat nejnovější operační systémy a kancelářské balíky prostřednictvím jednorázové platby.
Přehled nejlepších akčních nabídek na Whokeys
Níže naleznete výběr těch nejžádanějších licencí, které jsou v rámci aktuální časově omezené kampaně k dispozici. Ceny jsou uvedeny již po započtení 25% slevy se slevovým kódem Smart25:
Upozornění: Tato nabídka je časově omezena a platí pouze do vyprodání zásob alokovaných licencí za zvýhodněnou cenu.
Windows 11 Pro je moderní systém pro práci i zábavu
Přechod na Windows 11 Pro představuje ideální způsob, jak vdechnout počítači nový život, zvýšit jeho celkovou svižnost a zajistit si kompatibilitu s nejnovějším hardwarem i softwarem. Verze Pro se navíc pyšní pokročilými funkcemi v oblasti zabezpečení, jako je šifrování dat pomocí nástroje BitLocker či integrované podnikové ochrany.
Hlavní benefity pořízení licence přes Whokeys:
- Originální doživotní OEM licence: Žádné časové omezení, klíč je plně legální a trvalý
- Jednorázová aktivace: Systém aktivujete jednou a již nikdy neřešíte žádné další poplatky
- Vylepšený multitasking: Nové rozvržení oken (Snap Layouts) výrazně usnadňuje práci na více monitorech současně
- Univerzální využití: Skvěle se hodí pro náročné pracovní úkoly, školní projekty i hraní moderních her
Office 2024 Pro Plus bez drahého předplatného
Pokud vás nebaví platit každý měsíc nemalé částky za cloudové služby Microsoft 365, balík Office 2024 Pro Plus je pro vás ideální alternativou. Tento nejnovější samostatný kancelářský balíček přináší výrazné vylepšení rychlosti, stability a přehlednější uživatelské rozhraní optimalizované pro moderní monitory.
Výhody Office 2024 Pro Plus
- Trvalá hodnota: Jednorázová platba znamená vlastnictví bez nutnosti pravidelného obnovování předplatného
- Kompletní sada aplikací: Balíček obsahuje plné verze programů Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher a Teams
- Podpora offline režimu: K práci na svých dokumentech, tabulkách a prezentacích nepotřebujete trvalé připojení k internetu
- Rychlá instalace a aktivace: Propojení s vaším PC probíhá okamžitě a bez komplikací
Jak na nákup a aktivaci?
Proces pořízení a samotné aktivace softwaru na platformě Whokeys je velmi snadný a vlastně je otázkou pouhých několika minut. Stačí se držet tohoto jednoduchého postupu:
- Klikněte na odkaz u vybraného produktu v horní tabulce a na stránkách Whokeys se zaregistrujte nebo přihlaste
- Vložte produkt do košíku. V poli “Promotion Code” zadejte kód Smart25 a klikněte na tlačítko Apply. Cena se automaticky sníží o 25 %
- Dokončete platbu (podporovány jsou bezpečné platební metody včetně platebních karet)
- Licenční klíč obdržíte ihned po potvrzení platby přímo do svého profilu na webu a do e-mailové schránky
- Ve vašem počítači přejděte do Nastavení -> Systém -> Aktivace (v případě Windows) nebo otevřete jakoukoliv aplikaci Office, zadejte zakoupený klíč a systém se okamžitě trvale aktivuje
Dejte sbohem měsíčním paušálům
Nenechávejte upgrade svého softwaru na poslední chvíli a vyhněte se zbytečnému utrácení za měsíční paušály. Slevová kampaň na Whokeys představuje skvělou příležitost, jak legálně a za bezkonkurenční ceny vybavit svůj počítač na roky dopředu. Nezapomeňte před odesláním objednávky uplatnit kupón Smart25, abyste získali garantovanou nejnižší cenu.
Vyskytly se problémy?
Pokud budete mít problém s aktivací licenčního klíče, či s jeho doručením, k dispozici je podpora přímo na webu prodejce (v angličtině). V případě, že by se vám problém nepodařilo vyřešit, případně máte problém s komunikací v angličtině, ozvěte se na e-mail [email protected].