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Vychytávky Anker v brutální slevě. S tímto kódem získáte exkluzivní 30% slevu

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PR článek 19. 4. 19:00
Powerbanka a příslušenství značky Anker
  • Oblíbené příslušenství Anker teď koupíte s exkluzivní 30% slevou
  • Stačí využít kód „ANKER30“, sleva platí pro 30 nejrychlejších
  • Vybírat můžete z 40 produktů včetně 165W powerbanky či nabíječky 3v1

Anker patří mezi nejuznávanější značky v oblasti nabíjecího příslušenství a dlouhodobě si buduje jméno díky spolehlivým powerbankám, rychlonabíječkám i odolným kabelům. Jako čtenáři tohoto článku máte teď jedinečnou příležitost pořídit si jejich produkty za nejlepší cenu. Se speciálním kódem „ANKER30“ totiž získáte exkluzivní 30% slevu na veškeré nabíjecí příslušenství. Nabídka je však omezená – platí pouze pro 30 nejrychlejších.

Powerbanka, co nabije rychle i MacBook Pro

Slevový kód můžete využít celkem na 40 vybraných produktů. Za zvláštní pozornost stojí například powerbanka Anker Zolo s kapacitou 25 000 mAh a výkonem nabíjení až 165 W, která si tak bez problému poradí například s MacBookem Pro – ten zvládne dobít na 50 % za 33 minut.

Výhodou powerbanky jsou dva integrované USB-C kabely, přičemž jeden je navíjecí a druhý slouží jako poutko. Nechybí ani přehledný displej, který v reálném čase zobrazuje stav baterie, aktuální vstupní i výstupní výkon nebo odhadovanou dobu nabíjení. Díky slevovému kódu „ANKER30“ ji pořídíte jen za 1 532 Kč (běžně 2 189 Kč).

Powerbanka a příslušenství značky Anker

Nabíječka 3v1 velikosti makronky

Dalším zajímavým kouskem je bezdrátová nabíječka Anker MagGo 3v1, která s kódem vychází jen na 1 742 Kč (běžně 2 489 Kč). I přes své ultra-kompaktní rozměry zvládne současně nabíjet iPhone, Apple Watch i AirPods. Podporuje moderní standard Qi2 i oficiální MagSafe kompatibilitu, díky čemuž nabízí výkon až 15 W pro iPhone. Ve složeném stavu má nabíječka velikost srovnatelnou s makronkou, takže se bez problémů vejde i do kapsy a je ideální na cesty.

Powerbanka a příslušenství značky Anker

Další tipy: ultimátní adaptér a 200W nabíjecí stanice

Slevový kód „ANKER30“ můžete využít například i na oblíbenou nabíjecí stanici Anker Prime Charger 200W a srazit tak cenu na 1 532 Kč (běžně 2 189 Kč). Nebo na užitečný adaptér Anker 140W se čtveřicí portů, displejem a přibaleným USB-C kabelem, kterou po slevě ulovíte taktéž jen za 1 532 Kč (běžně 2 189 Kč).

Powerbanka a příslušenství značky Anker

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