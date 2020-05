Vybrali jsme deset mobilních her s nejlepší grafikou

Před majiteli vlajkových lodí či specializovaných herních smartphonů vždy stojí jedna otázka – jak co nejvíce využiji výkon, který nabízí můj telefon? Pakliže odpovědí nejsou opakované benchmarky (což doufáme, že nikoli), pak to jsou bezesporu hry. Jenže jednoduché hříčky fungují dobře i na levnějších strojích. Zapřáhněte svůj stroj na maximum s těmito hrami, které jsou grafickými etalony.

Call of Duty: Mobile

Asi není potřeba dlouho představovat tento titul. Populární série válečných stříleček z pohledu první osoby si z konzolí a osobních počítačů udělala odbočku také na mobily. Hra boduje nejen grafikou, ale také několika herními módy, které učarovaly miliony hráčů po celém světě. Pro fanoušky stříleček je to zkrátka povinnost.

Asphalt 9: Legends

Závodní série zaznamenala debut ještě na starých tlačítkových telefonech, které podporovaly Javu. Od té doby série ušla kus cesty, především co se týče grafického kabátku. Stále se ale jedná především o skvělou závodní hru, která zabaví na dlouhé jízdě tramvají.

Metal Madness PvP

Fanoušci série Twisted Metal či Crossout, zbystřete. Také na mobilní zařízení lze nalézt poctivou řežbu s upravenými vozítky. Grafika je pochopitelně prvotřídní, ale důležitější je hratelnost, která se zaměřuje na souboje mezi hráči. Vyberte své oblíbené vozidlo, přidělejte mu na střechu nějaký ten kulomet a hurá do akce.

Left to Survive

Ačkoli zombie apokalypsa už má jako téma nejlepší léta za sebou, stále je několik důvodů, proč Left to Survive dát šanci. Kromě grafické stránky je to také možnost pustit se do souboje nejen s krvelačnými zombie, ale také v multiplayeru 2vs2. A jako zpestření si pár zombíků můžete sestřelit také z helikoptéry.

The Elder Scrolls: Blades

O tom, jaké to je být členem elitního řádu Blades, jsme již psali, nicméně v tomto seznamu tuto hru rozhodně nemůžeme opomenout. Právě vizuální podoba je jednou z hlavních předností tohoto titulu. Fanoušci světa Tamriel ale pro jeho záchranu nepotřebují žádné větší pobízení, pro ostatní to budiž také zábavná hratelnost.

Warhammer 40k: Freeblade

Svět Warhammeru buďto milujete, nebo nenávidíte. Ať už jde o bohatý fantasy svět, či sci-fi dystopii s přídomkem 40 000, není od věci dát tomuto universu šanci, což platí i pro hru s podtitulem Freeblade. Hratelnost je veskrze jednoduchá, takže na chvíli můžete do hry naskočit prakticky kdykoli.

ARK: Survival Evolved

Kdo tvrdí, že neměl jako malý rád dinosaury, tak je má rád dodnes. Nejen pro milovníky vyhynulých ještěrů je ideální hra ARK: Survival Evolved. Stejně jako v konzolové/desktopové verzi, také v té mobilní osedláte velkého ještěra, přidáte se ke kmenu spřízněných duší a vyrazíte objevovat tajemství světa.

Bright Memory

Jestli hledáte vyloženě grafické orgie, je Bright Memory tou správnou volbou. Klasická FPS svým grafickým kabátkem opravdu vyniká, což je ale také její slabina. Kromě skvělé grafiky může totiž nabídnout jen slabou hodinku příběhu, což není zrovna mnoho. Pokud ale hledáte koncentrovanou zábavu, není důvod po Bright Memory nesáhnout.

Iron Blade: Medieval Legends RPG

Samotný název titulu je více než vypovídající. Iron Blade je klasické RPG odehrávající se ve středověkém světě. Čekají vás nekonečné zástupy nepřátel, vylepšování postavy i vybavení a epický příběh o záchraně světa. A pakliže vás sólová kampaň omrzí, můžete se vrhnout také do PvP, ve kterém bráníte svůj hrad.

Black Desert Mobile

Náš výběr završíme MMORPG titulem Black Desert, který na konzolích a počítačích zaznamenal velký úspěch. Pokud hledáte MMO žánrovku, která vás nemá čím nepříjemně překvapit a se kterou si ukrátíte volné dny, rozhodně dejte Black Desert Mobile šanci.

Jak se vám náš výběr graficky povedených titulů zamlouval? Máte nějaké vlastní tipy na hry, které z telefonu vyždímou maximum? Dejte nám vědět do komentářů :-)