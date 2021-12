Vybíráme 10 nejočekávanějších elektromobilů roku 2022

Elektromobilita je velkým trendem a už rok 2021 přinesl několik zajímavých vozů. V podobném duchu se ponese i nový rok 2022, který odhalí ještě větší porci nových modelů světoznámých značek. Pro lepší přehled jsme připravili seznam deseti nejočekávanějších novinek. Nečekejte žádné srovnávání nebo hodnocení, protože na to čas teprve přijde. Všechny uvedené automobily by se měly začít prodávat v průběhu roku 2022.

BMW iX xDrive 50

Model iX byl původně představen jako koncept iNext, jehož cena neměla přesáhnout milion korun, a mělo se tak jednat o zajímavou konkurenci například pro Teslu Model 3. Realita je ale nakonec jiná a luxusní crossover od BMW vás vyjde na zhruba 1 800 000 Kč bez DPH. Za tuto cenu se ale dočkáte pohonu kombinujícího dva elektromotory a čtyřkolku s výkonem 516 koní.

Zrychlení z nuly na sto proběhne za 4,4 sekundy a vůz na jedno nabití ujede téměř 500 km. Díky rychlému nabíjení pak doplníte energii na 140 km za pouhých deset minut v zásuvce. Prodej na evropském trhu by měl začít už v prvním kvartálu roku 2022.

Ford F-150 Lightning

Slavný pick-up od Fordu v elektrickém provedení má určitě potenciál stát se nejoblíbenějším elektromobilem příštího roku a možná i těch dalších. Rezervaci podalo již více než 200 000 zákazníků, a to se nebavíme o firmách, ale o soukromnících.

Už nyní je zřejmé, že Lightning je vyprodaný až do roku 2024. S dojezdem 370 km, domácím nabíjením i možností nabíjet ostatní elektromobily se jedná o velmi očekávanou novinku. Cena bude startovat zhruba na 800 000 Kč bez DPH, přičemž bude možné připlatit si i za větší baterii pro delší dojezd 480 km. První vozy mají být dodány už na jaře.

GMC Hummer EV Pickup

GM chce obnovit zašlou slávu původně armádního speciálu Hummer elektropohonem a moderními funkcemi. Když byl projekt Hummer EV v roce 2020 představen, GM nemělo žádný funkční prototyp tohoto vozu.

To se ale podle posledních zpráv změnilo, a ačkoliv se do roku 2024 patrně nedočkáme nejdostupnější verze nového modelu, ke konci roku 2022 by se k prvním zákazníkům měly dostat dražší a zajímavější varianty s cenou startující nad hranicí 2 200 000 Kč. Každopádně se můžeme těšit na mnoho praktických funkcí, například v podobě krabího módu.

Lucid Air Pure

Jedno z relativně nových jmen mezi klasickými automobilkami je americká společnost Lucid Motors. O modelu Lucid Air jste si již mohli přečíst dříve. Pro automobilku a její budoucí úspěch ale bude důležitá především jeho nejlevnější varianta Pure.

Nejvyšší konfigurace modelu Air s označením Dream Edition započala svou produkci už v průběhu uplynulého roku. Vzhledem k tomu, že se ale jedná jen o omezené množství 520 vozů s vysokou cenovkou, Lucid musí své vozy dostat mezi masy až pomocí dalších dostupnějších modelů.

V průběhu roku 2022 se dočkáme levnějších variant Grand Touring a Touring, ale patrně tou nejzajímavější bude Pure s cenou okolo 1,8 milionu korun. To je stále hodně, ale v porovnání s ostatními Lucidy s cenovkami 3,1 nebo 3,7 milionu můžeme konečně mluvit o dostupnějším vozu. Za necelé dva miliony dostanete dojezd 650 km a výkon 480 koní, bohužel oproti vyšším konfiguracím bude chybět například panoramatická střecha.

Mazda MX-30

Někteří výrobci se drží klasických motorů zuby nehty a jedním z nich je také japonská Mazda. Ačkoliv některé atmosférické motory této značky mají stále dobrou pověst, i ona v příštím roce vstoupí na trh s elektromobily.

Elektrická MX-30 má sázet na nízkou cenu, ta ale bude vykoupena horšími parametry vozidla. Baterie s kapacitou 35,5 kWh omezí dojezd na pouhých 160 km, což mnoha uživatelům nemusí stačit. Základní cena 854 900 Kč vč. DPH ale může některé městské uživatele k nákupu přimět. Plusem je také to, že si ji můžete pořídit už nyní.

Mercedes-Benz EQE

Další velkou automobilkou, která se elektromobility nebojí, je Mercedes-Benz. U nás si už můžete pořídit například SUV EQC nebo EQA. Nový model EQE bude sedanem střední velikosti vybaveným 90kWh baterií s dojezdem 660 km.

Pohon bude obstarávat jeden elektromotor spojený se zadní nápravou. Výkon bude dosahovat 292 koní. Interiér bude vycházet z modelu EQS. Můžeme se tedy těšit například na obří dotykovou obrazovku.

NIO ET5

Další značkou, která má na poli elektromobilů velký potenciál, je čínská automobilka NIO. Z Číny se postupně dostává do Evropy. Začala v Norsku a nyní se chystá na velkolepý příchod do Německa. Nový model ET5 by tedy měl být k dispozici i na evropském trhu už v průběhu následujícího roku.

Dříve představený sedan ET7 tak bude následován dalším sedanem ET5, který by měl být ještě větší konkurencí pro Teslu především díky slibovanému dojezdu až okolo 1000 km (CLTC).

NIO si hodně slibuje také od technologií spojených s bezpečností nebo autonomním řízením. Najdeme zde například LiDAR, velmi zajímavý je ale také systém výměnných baterií, který zjednoduší nabíjení. Cena tohoto vozu je nastavena na zhruba 1 100 000 Kč bez DPH.

Subaru Solterra

I Subaru je značkou, která na poli elektromobilů zatím tolik vidět není. V květnu ale představila své první ryze elektrické SUV Solterra, které půjde do prodeje zhruba v polovině příštího roku.

Zásadní parametry chystaného elektromobilu vyšly na veřejnost až v průběhu listopadu. Dozvěděli jsme se, že se můžeme těšit na dojezd až 400 km dle standardu EPA nebo 460 km dle WLTC. Baterie bude mít kapacitu 71,4 kWh. K dispozici bude varianta s předním náhonem i čtyřkolka. Ceny zatím bohužel neznáme.

Tesla Cybertruck

Jedním z nejočekávanějších vozů je bezesporu Tesla Cybertruck. Hlavním důvodem bude patrně i fakt, že mnozí očekávali jeho vstup na trh už v průběhu letošního roku. Později ale Tesla oznámila, že jeho produkce začne až v roce 2022.

Dle fotek a videí je ale zřejmé, že Tesla už nyní pracuje s několika prototypy. Měli bychom se dočkat pohonu pomocí čtveřice motorů a možnosti otáčet všemi čtyřmi koly. Vzhledem k tomu, že Tesla má na Cybertruck obrovské množství předobjednávek, patrně dělá, co může, aby tuto novinku dodala co nejdříve. Podle posledních informací ale první off-road od Tesly přijde opravdu až ke konci roku 2022.

Volkswagen ID.5

Volkswagenu se s elektrickými modely ID.3 a ID.4 zadařilo a občas je už můžeme vídat i na českých silnicích. Před několika týdny jsme ale informovali o chystané novince ID.5 a ID.5 GTX postavené na platformě MEB. K dispozici bude pohon zadní nápravy i čtyřkolka.

Dojezd přes 500 km i vylepšené systémy v interiéru by Volkswagenu mohly zaručit další úspěch mezi elektromobily. Oficiální ceny zatím bohužel neznáme, nicméně prodej v Evropě i Velké Británii by měl začít hned ze začátku roku 2022. Ke konci roku se pak můžeme těšit také na elektrický mikrobus ID.Buzz.